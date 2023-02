Nicole Quinones, Ariana Evangelista papadyak sa Thailand MTB Cup

PAMUMUNUAN nina Nicole Quinones at Ariana Evangelista ang anim-kataong Pinoy MTB riders na asam maiuwi ang mga kailangang puntos para makatuntong sa 2024 Paris Olympics sa pagsabak sa Thailand MTB Cup 1 na isang UCI Class 1 event gaganapin ngayon at bukas, Huwebes, sa Pichit, Thailand.

Kabilang sa 6-man team sina SEA Games bronze medalist Jericho Rivera, Shagne Yaoyao at ang dating Asian MTB Cup champion na si Evangelista na nagsagawa ng kanilang pagsasanay bago umalis.

Ang iba pang miyembro ng koponan ay sina EJ Flores, Mark Valderamma at Nicole Quinones, unang sasabak sina Valderamma at Quinones sa Under 23 Olympic Cross Country.

Makakasama rin ng dalawa ang natitira, na pawang mga Elite, sa main event sa Huwebes. (Lito Oredo)