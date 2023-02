Nagpalaro ang Ballout

GOOD day mga ka-Depensa at ka-Sarado. May halong saya at at konting pagtataka ang Pinoy fans nang talunin natin ang bansang Lebanon at natalo naman nitong Lunes sa koponan ng Jordan.

Kung susuriin natin mabuti, medyo nakakaasar dahil sa haba ng preparasyon hindi pa tayo umubra sa team ng Jordan, pero tinalo natin ang powerhouse na Lebanon.

Ang kagandahan lang nitong talo sa Jordan ay na-expose ang mga kulang ng Gilas Pilipinas team.

Una, hindi tayo pwedeng makipagsabayan ng scoring sa ibang bansa na kay Justin Brownlee lang tayo aasa.

Pangalawa, ang daming walang depensa sa team, halos nakakaapat na dribble ang kalaban, wala man lang tumutulong. Masama ang rotation sa weak side.

O ayan, tip na iyan sa ating Gilas team, mukhang paulit-ulit ang problema eh.

***

Sa usapang PBA Legends naman, nagpalaro nitong Linggo si Bearwin Meilly sa Marikina Sports Center para suportahan ang kanyang paligang Ballout Sports.

Ang lumaro sa panig Legends ay yours truly po Jerry Codinera, kasama sina Allan Caidic, Marlou Aquino at Noli Locsin.

Sa side naman ng celebrities ay sina Bayani Agbayani, Pekto, Gene Padilla at Archie Alemania.

Sa coaching staff naman ay sina Onak Magtulis at Robert Dela Rosa..

Isa sa mga adviser ng liga ay si legendary coach Joe Lipa at ang sumusuporta na LGU sa paliga ng Ballout ay ang dating player na konsehal na ngayon na si Elvis Tolentino.