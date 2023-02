Marupok na mga buto? LeBron James 2 linggo garahe sa foot injury

NANGANGAMBA ang LA Lakers sa pambato nilang si four-time NBA champion LeBron “The King” James dahil sa natamo nitong injury nakaraang gabi.

Posibleng dalawang linggo mahigit bago makabalik sa paglalaro para sa Lakers ang 38-anyos na si James.

“LeBron James will miss an extended period of time due to the right foot injury sustained during Sunday’s win over Dallas Mavericks,” report ni Shams Charania ng The Atheletic.

Ayon kay James, nararamdaman na niya ang kanyang injury sa kalagitnaan ng third quarter pero sinabi nitong kailangan niyang tapusin ang laro upang matulungan ang kanyang koponan.

Tumikada si James ng 26 points, walong rebounds at tatlong assists para sa panalo ng Lakers na umahon mula saa 27 puntos na pagkakalugmok.

Nasa 12th place sa West ang Lakers tangan ang 29-31 record, tiyak na mararamdaman ng koponan ang pagkakawala ni James, kailangan nilang magpanalo upang makasampa sa susunod na phase.

May laro ang Lakers ngayong araw kontra Memphis Grizzlies kaya tiyak na dadaan sa butas ng karayom ang LA bago makuha ang panalo. (Elech Dawa)