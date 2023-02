Kpop fan teacher humataw kasama mga estudyante

‘Yung feeling na teacher mo mahilig din sa Kpop! ‘Yan ang ganap ng isang guro mula Davao City na kamakailan lang ay nag-viral dahil sa kanyang pagsayaw kasama ang kanyang mga estudyante.

Ibinahagi niya ito sa kanyang Facebook Account na ‘MotoMamee’ kung saan umani ito ng halos 3.3 milyong views.

Paliwanag niya sa post, ang sayaw umano na ito ay isa lang sa kanilang practice para sa intermission number na kanilang ginawa sa oras ng break-time.

Mapapanood sa video si Ma’am at ang apat niyang babaeng estudyante na sinasayaw ang kantang ‘Antifragile by lesserafim’ na talaga namang nakikipagsabayan at ‘di nagpapakabog!

Bukod dito, nakatanggap din ito ng iba’t ibang positibong komento online.

Tulad na lamang ni Roanne Pagaran Aliser, “I feel you Miss Basta MAPEH/PE best in intermission number tayo sa school.”

“So much positivity and happiness. Kudos and keep it up. Music has no barriers. It is what brings people together,” komento ni Olibert Miranda.

“Sana lahat ng teacher ganyan pa din kaso may pinapatupad kasi na batas na bawal kuno makipag close ang teacher sa mga estudyante kaya mga teacher ngayon ilang makipag usap sa mga estudyante, yung ibang estyudante tuloy naiilang kasi nga sa ganun batas na pinatupad..” hirit ni Jenissa Astrero.

Talaga namang kabibiliban mo ang guro na ito! (Moises Caleon)