Jimmy Butler kinalsuhan: 4 semplang ng Miami Heat

PUMINTA ng 23 points si Jimmy Butler huli ang acrobatic layup sa dulo at hiniya ng Miami Heat ang dinayong Philadelphia 76ers 101-99 Lunes ng gabi sa Wells Fargo Center.

May 11 rebounds pa si Butler, kapos ng isang assist para sa triple-double at may 4 steals pa.

Nag-ambag ng 14 points si Gabe Vincent, 13 kay Bam Adebayo at nakalsuhan ang four-game losing streak ng Heat.

Nagsumite ng game-high 27 points, 12 rebounds si Joel Embiid, 23 markers kay Tyrese Maxey at 20 points, 12 assists si James Harden pero kinapos ang rally ng Sixers mula 11-point deficit sa final quarter.

Umatake sa basket si Butler, umikot at dumaan sa pagitan nina Embiid at PJ Tucker bago binitawan ang layup tungo sa 100-99 lead 1:28 pa sa orasan.

“I work on that kind of stuff every day,” bida ni Butler, nagdagdag ng isa pang free throws 8 seconds na lang na naselyo sa final tally. (Vladi Eduarte)