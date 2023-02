James binangga mga kalaban ni Hope Soberano

Sa kabila ng mga batikos, at hindi pagsang-ayon sa naging desisyon ni Liza Soberano o mas gusto na nga ba niyang tawagin siya bilang Hope, nag-post si James Reid sa kanyang Instagram stories ng pagbati at pasasalamat kay Liza.

Si James ang pinili ni Liza na siyang manager simula nang lumipat ito sa Careless Management ni James mula kay Ogie Diaz.

Sabi ni James kay Liza, “Proud and happy for you @lizasoberano. I know it takes a lot of courage to go against the grain, to choose the harder path because that’s what you believe in. Thank you for trusting us with your hopes and dreams.”

‘Yun nga lang, mababasa talaga sa mga comment, hindi lang ng mga netizen, maging mga nagpapakilalang fan sila ni Liza na sana raw, hindi na lang kay James, pero sa ibang management na lang nagpa-manage si Liza.

Wurtzbach tinapon mga gamit ng ina

Bilib ang mga fan at ang mga netizens kay Pia Wurtzbach bilang isang anak. Dahil nga may sariling YouTube vlog ang kanyang ina, si Mommy Cheryl, madalas ay kasama si Pia sa mga vlog nito kapag dumadalaw si Pia sa Europe.

Naaaliw at napapahanga ni Pia ang mga netizens sa kung paano siya bilang anak at sa mga random talks at mga ginagawa nilang mag-ina. Marami ang nakaka-relate sa kanila dahil sa kasimplehan lang nila sa bahay. Typical na pamilyang Pinoy kahit na nasa Europe pa.

Ilang beses na tuwing dadalaw si Pia sa bahay ng mommy niya na madalas, dito siya mag-spend ng ilang araw, talagang pinakikialaman nito ang mga gamit sa bahay.

May isang beses na ipinag-shopping ni Pia ang ina at ang step-dad niya. Outdated at dapat na raw na i-throw ang mga gamit pa ng mommy niya. Kahit na si Pia naman ang magbabayad, kitang-kita sa mukha ng ina ang panghihinayang.

Ngayon naman, nag-spring cleaning si Pia sa bahay ng mommy niya at talagang tinapon ang tingin niya, dapat ng ilet-go.

Siguradong marami ang naka-relate dahil nakita ni Pia na ang ilan sa mga condiments at mga naka-stock na food ay halos expired ng lahat. Meron mga 2008 pa ang expiration.

‘Di makapaniwala si Pia at tinawag na “hoarder” ang mommy niya.

In fairness, mabait na anak si Pia at para hindi malungkot ang ina sa napakaraming gamit nito na itinapon niya, sinigurado ni Pia na papalitan daw niya ng bago ang lahat.

Natawa ito nang makakita ng good morning towel na ginamit pa raw sa kanya noong nag-aaral siya at nilalagay sa likod niya. Hirit naman ng mommy niya, “kaya nga memorable sa akin ‘yan.”

Parang ito rin ang nanay na nagpapa-alala na, “’pag nagkasakit ka sa mga ‘yan, mas mahirap pa, mas mahal pa magagatos kung maho-hospital ka.”

Sabi nga ng mga netizen:

“I can feel the love of Pia to her mom. So sweet and beautiful.”

“Naiiyak ako, ang bait na anak ni Pia..swerti ng mama nya..nakakatuwa panoorin.”

Bembol Roco iniyakan sina Felix, Dominic

Matagal na kasing isyu ang sinasabing hindi magandang relasyon ng actor na si Bembol Roco sa mga kambal na anak niya na sina Dominic at Felix Roco.

Pero nang kamustahin si Bembol tungkol sa relasyon nilang mag-ama, sinabi naman nito na matagal na raw na okay na sila.

Ang tema kasi ng bago nitong pelikula na produced ni Alfred Vargas at sa panulat at direksiyon ni Adolf Alix Jr., ang PIETA in general ay tumatalakay sa magulang at anak.

Kaya tinanong namin ito kung ano rin ang naging struggle niya bilang ama sa mga anak.

“Ang struggle actually, ‘yung environment na pinapasukan nila. Wala kasing control ang magulang sa gano’n. So, kung papaano ko kausapin ang mga anak at kung ano ang dapat gawin sa mga bagay na hindi magaganda na ginagawa ng mga kabataan ngayon na mag-ingat sila.”

Bilang malalaki na ang mga anak niya, may kinatatakutan pa rin siya para sa mga ito?

“Ang kinatatakutan ko sa mga anak ko, lalo na sa mga lalaki na wala pang asawa, ‘yung apat, ‘yung mapasok sila sa isang gulo na hindi nila inaasahan o mapasama sa hindi magagandang karakter na tao.

“Ang sa akin, piliin niyong maige ang mga kaibigan nioa. Siguradong maraming papasok sa buhay niyo na nakiki-kaibigan lang.”

Inamin din niya na umiyak na siya dahil sa mga anak.

“Oo, oo naman… for many reason of course, many times.”