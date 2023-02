Happy nanay kay Fiore: Assunta ayaw pang magbalik showbiz

How time flies talaga, Dondon (my dear editor). Aba, parang kailan lang nang makilala ko si Assunta de Rossi noong dumalaw siya kay Alfie Lorenzo (SLN) sa townhouse nito noong nagsisimula pa lang sila sa showbiz ng sister niyang si Alessandra de Rossi.

Parehong neneng-nene pa sina Sam (palayaw ng misis ni Jules Ledesma) at Alex (palayaw ng kapatid ni Assunta) that time at noong Sunday nga, aba, 40 years old na ang nanay ni Fiore, huh!

That day, magka-chat kami ng semi-retired actress (hindi pa kasi siya tumatanggap ng anumang proyekto dahil ine-enjoy niya ang pagiging nanay kay Fiore) at binati ko nga siya sa birthday niya.

Sey ni Assunta, simpleng dinner lang daw with her family ang plano niya that day at hindi naman siya mahilig magpa-party.

“Konting salu-salo lang!” sey niya.

Siyempre, happy si Assunta dahil bukod sa mga anak ni Jules na sina Cristina at Julio Carlos, meron na nga silang Fiore na sobrang pagka-cute-cute.

Actually, maraming nagsasabi na mas kamukha ni Jules ang baby nila, pero may angle rin ang bata na mala-Assunta.

Mismong si Assunta ay sobrang naaaliw kay Fiore dahil napaka-bibang bata ng two-year girl nila ni Jules.

Anyway, kahit nga pala 40 years old na si Assunta, in fairness, ang bata pa rin niyang tingnan, huh!

Mariel, Karla, Ciara luhaan sa eksena ni Ruffa

Bukod sa inang si Annabelle Rama, bisita rin ni Ruffa Gutierrez sa red carpet premiere night ng ‘Martyr or Murderer’ ang mga kaibigang sina Karla Estrada, Ciara Sotto, Mariel Rodriguez-Padilla.

Nang makachikahan ko kahapon si Ruffa, ikinuwento na naiyak ang tatlo sa panonood ng ‘Martyr or Murderer’. Lalo na raw sa scene ni Ruffa na humagulgol nang mamatay si Cesar Montano na gumaganap bilang Pres. Ferdinand Marcos.

Sobrang puring-puri nga raw nina Karla, Ciara at Mariel ang pelikula, lalo na si Direk Darryl Yap.

Oo nga pala, bilib ako kina Karla, Ciara at Mariel dahil pare-pareho silang maagang dumating sa The Block SM North EDSA at after makipagchikahan kay Ruffa at sa iba pang cast ng pelikula ay pumasok na kaagad sa Cinema 2 dahil excited na raw silang mapanood ang ‘Martyr or Murderer’.

Saka sa dami rin naman kasi ng mga tao sa venue, kahit na tatlong sinehan ang ginamit, marami pa rin ang hindi nakapasok dahil wala nang upuan, huh.

Ngayon nga pala ang opening day sa mga sinehan ng ‘Martyr or Murderer’ at katulad ng ‘Maid in Malacañang’ ay inaabangan na ng mga fan.

Bongga!