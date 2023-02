Eya Laure, Golden Tigresses susungkitin unang panalo

Team Standings:

Adamson 1 0

NU 1 0

FEU 1 0

La Salle 1 0

UST 0 1

Ateneo 0 1

UE 0 1

UP 0 1

Mga laro Miyerkoles: (Mall of Asia Arena)

10:00am — Adamson vs NU

12:00nn — – FEU vs UST

2:00pm — Ateneo vs UE

4: 00pm — DLSU vs UP

ASAHAN na gaganti ang University of Santo Tomas Golden Tigresses sa kanilang laban kontra Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) Season 85 women’s volleyball tournament Miyerkoles sa Mall of Asia Arena.

Nabalewala kasi ang game-high 19 points ni Eya Laure mula sa 17 attacks at tig-isang ace at block matapos kapusin sa five sets laban sa La Salle, 25-20, 16-25, 25-8, 15-25, 16-14, nakaraan.

Kaya inaasahan niya na magiging mainit ang bakbakan sa pagitan ng dalawang magkapitbahay na eskuwelahan, lalo na’t kagagaling lang sa panalo ang FEU kontra University of the Philippines, 25-16, 23-25, 25-17, 26-24.

“Expect ‘yung dogfight sa lahat ng laro, malaking morale booster sa kanila [FEU] ‘yung panalo nila. So that’s why kailangan talaga namin i-prepare,” lahad ni UST head coach Emilio “Kung Fu” Reyes.

Dahil sa unang panalo ng Lady Tams laban sa UP, tuluyan nilang winakasan ang 11-game losing skid na nagsimula pa noong Season 84.

“Naka-let go na kami I think. This win is supposedly ito iyung nagse-separate sa amin sa ghost (of last season). This one is a big win for us,” sabu ni debuting FEU head coach Tina Salak.

Bumida si Jovelyn Fernandez para sa FEU matapos kumamada ng 18 points, habang may 13 at 12 naman sina Chenie Tagaod at Alyzza Devosora. (Cyreel Zarate)