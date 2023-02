Enrique suportado pagka-‘ingrata’ ni Liza

Pinatunayan ni Enrique Gil ang solido niyang pagmamahal, suporta kay Liza Soberano, kahit nga isa siya sa mga naging reklamo ng aktres, sa diumano ay pagkakagapos niya sa de-kahon na proyekto, imahen sa kanya, sa loob ng 13 taon sa showbiz.

Sabi nga ni Liza, iisa lang ang naging kapareha niya, at si Enrique nga `yon. Na hindi siya binigyan ng pagkakataon na mag-explore.

Hindi naman nagpatinag si Enrique, na sa halip na manahimik, ginatungan pa niya ang girlfriend sa pamamagitan ng komento niya na tila back up sa desisyon ng kasintaha.

Sa post ni Liza sa TVC ng bago niyang iniendorso, nag-react nga si Liza, at sinabing “Let’s goo!” kasunod ang fire icon at raise the icon.

Lumalabas na ikinatuwa ni Enrique ang desisyon ni Liza na tila matagal na niyang alam ang mga hinaing ng kasintahan.

Halos mamatay naman sa kilig ang mga fan ng LizQuen sa kumpirmasyon na nanatiling buo ang pag-iibigan ng dalawa.

Heto nga ang pagbubunyi ng mga fan:

@imjaneycelpagz30, “@enriquegil17 @lizasoberano nailed it. Stay in love mga babies.”

@jojingdav, “@enriquegil17 ur bestfriend and baby was the director! She’s inspired by ur support! Pray always @lizasoberano and Quen. Continue to keep your communication lines open, respect, honest, protect each other. Have fun together.”

Habang sinusulat ito, umabot na mahigit 4,000 ang mga comment.

At makikita rin ang suporta ng mga taga-showbiz tulad nina Arci Munoz, Dimples Romana, Kaye Abad.

Pero may nagsasabi lang, parang bulag si Enrique, dahil suportado niya ang pagka-ingrata o kawalan ng utang na loob ni Liza sa ABS-CBN?

Well, iba rin ang pagmamahalan nila, at hindi natin `yon dapat kuwestyunin.

Catriona bitbit pamilya sa Boracay

Pinauwi ni Catriona Gray sa Pilipinas ang Daddy niya para mag-celebrate ng birthday nito. Nag-post ng mga larawan si Catriona na kuha sa intimate birthday bonding nila sa Boracay.

Nagpasalamat si Catriona sa hotel na nag-sponsor ng kanilang accommodation.

“I can’t express how much being able to spend the day with you means to me. Just to be a part of your joy beginning yet another year healthy and happy surrounded by those your love. Here’s to more giggles and travels and living the good life…no regrets. Love you Papa,” ang punong-puno ng pagmamahal na mensahe ni Cat.

Hindi naman niya nakasama sa party na `yon ang soon to be husband na si Sam Milby.

Anne posibleng matsugi sa Tokyo Marathon

Kumakabog na ang dibdib ni Anne Curtis dahil sa nalalapit na Tokyo Marathon.

Mahigpit sa mga guideline, rule, ang nasabing international fun run for a cause, na dahilan daw ng stress ni Anne.

Naglagay muna ng problematic emoji si Anne sa kanyang tweet at nilahad na, “Me after reading the runners handbook that Tokyo will be sweeping runners who don’t hit specific times at certain kilometers. Dying. Pressure!”

Nai-imagine na ni Anne na hindi siya dapat mag-‘pabebe’ sa takbuhan at kailangang abutin niya ang tinakdang minimum kilometers para hindi siya matsugi, matanggal sa karera.

Payo ng isa sa mga nakasali na sa naturang fun run na si @ritacruzph, mag-focus lang sa performance at ‘wag magpa-stress.