End of the road sa jeepney?

Kung matutuloy ang utos ng hari, este ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board, baka tuluyang nang igarahe ang mga “dating” hari ng kalsada na mga pampasaherong jeepney.

Pero bago ‘yan, napapasana-all talaga ang maraming manggagawa, lalo na ang mga minimum wage workers, sa matatanggap na big time ayuda ng mga kawani ng Senado.

Bakit nga naman hindi, aba’y napakagalante ng liderato ng Senado na may pang-ayudang P50,000 sa lahat ng kawani ng mataas na kapulungan para daw makaagapay sa tumataas na presyo ng mga bilihin.

Mapapaisip tuloy ang ibang manggagawa kung mabuti ba ang liderato ng Senado na may puso sa kanilang mga kawani, o sadya lang limpak-limpak ang pondo nila para magawang mamudmod ng ganoong biyaya sa mga empleyado nila. At deserving ba naman lahat?

Hirit ng ilang tropapips natin, kadalasan daw na nagpapataasan ng “biyaya” ang mga kawani ng Senado at sa kabilang kapulungan ng Kongreso na Kamara de Representantes, lalo na kapag matatapos ang taon.

Bukod nga kasi sa mga allowance at bonus na nasa batas, may mga kung anu-anong grasya na ibinibigay sa mga kawani ng Senado at Kamara. May mga “regalo” pa mula sa kani-kanilang lider.

Totoo nga bang umaabot ng mahigit P100,000 tuwing Pasko ang natatanggap na biyaya ng mga kawani ng dalawang kapulungan? At kung may pa-P50,000 inflation allowance ang liderato ng Senado, magpapatalo ba diyan ang liderato ng Kamara?

Kung ang mga kawani ng Senado eh nag-iisip na kung saan nila gagastusin ang P50,000 inflation allowance, ang maraming tsuper ng jeepney, nag-iisip marahil ng kinabukasan nila kapag ipinagbawal na sa kalye ang mga tradisyunal na jeep para mamasada.

Dating hari ng daan ang mga jeep pero may bago nang hari ngayon–ang mga motorsiklo. Aba’y kahit saang kalsada, makikita mo silang sakop nila ang lahat ng linya, lalo na ng mga kamote rider. Parang wala rin sila takot madisrasya o makadisgrasya. Bakit nga kaya?

Buweno, sabi ng LTFRB, hanggang June 30 na lang ang prangkisa ng mga jeep. Ang papayagan na lamang na pumasada ay iyong mga bumubuo ng kooperatiba para makakuha sila ng modernong jeep o ang mas mahal at hindi mo mawari kung mini bus o big van.

Ang mga papayagang pumasada pa habang bumubuo ng kooperatiba, hanggang sa katapusan naman daw ng Disyembre. Ibig sabihin, kung masusunod ang plano, aba’y sa susunod na taon, pang-bakal-bote na ang mga jeep.

Kung tutuusin, may maganda naman sa planong modernisasyon ng jeepney para sa kalikasan. Pero may ilang kurimaw tayo na napapaisip kung bakit walang umisip ng paraan kung papaano puwedeng i-convert ang makina o palitan ng electric engine mula sa kasalukuyang diesel ang mga jeep para maging environment friendly. Baka maliit ang kita doon kaysa sa isang buong modern jeepney ang irerekomendang bilhin.

At dahil problema ang trapik, asahan na dagdag-sikip sa kalye ang mga malalaking modern jeep. Malamang na dadami rin ang mga nakahambalang na nakaparada sa mga gilid ng daan. At higit sa lahat, papaano kaya ang mga tsuper na mawawalan ng kita? Baka puwede silang humingi ng sobrang biyaya sa Senado. Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”