Courteney Cox markado na sa Walk of Fame

Sa wakas ay nabigyan na rin ng star sa Hollywood Walk of Fame ang Friends star na si Courteney Cox.

Sa unveiling ceremony ng kanyang star, present ang mga kaibigan na sina Jennifer Aniston, Lisa Kudrow at Laura Dern.

Tinanong ni Jennifer si Courteney: “When you started all of this, did you think that the friends that you started with would be here today to witness you get this huge achievement?”

Sagot ni Cox: “I have some pretty loyal friends… Yes, it is a horribly rainy day, but I’m lucky to have great friends and I’m not surprised they all showed up, but it just is very sweet to see them.”

Taong 1984 nang madiskubre si Cox dahil sa music video ni Bruce Springsteen na “Dancing In The Dark”. Napili si Cox ng direktor na si Brian de Palma na maging fan ni Springsteen na aayat sa stage at makikisayaw sa singer bago siya kaladkarin pababa ng entablado.

Simula noon ay nagkaroon na ng sunud-sunod na guestings sa iba’t ibang TV shows si Cox tulad ng Misfits of Science (1985), The Love Boat (1986), Murder, She Wrote (1986), Family Ties (1987–1989) hanggang sa gumanap siya bilang si Monica Gellar sa Friends na umere mula 1994 hanggang 2004.

Lumabas din siya sa mga pelikulang Masters of the Universe (1987), Cocoon: The Return (1988), I’ll Be Home for Christmas (1988), Mr. Destiny (1990) and Ace Ventura: Pet Detective (1994). Naging bahagi naman siya ng successful slasher film franchise na Scream bilang si Gale Weathers. (Ruel Mendoza)