Coach Tim Cone bilib pa rin: kahit sumblay ni Scottie Thompson

KAKAIBA ang nakita ng mga mata ni Gilas Pilipinas assistant coach Timothy Earl Cone hinggil sa naganap na kabiguan ng pambansang koponan kontra sa nakatapat na Jordan, 90-91, sa ikaanim at huling window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan nitong Lunes.

Mas nabgyan ng pansin ni Cone ang nagawa ni Thompson na makuha ang bola sa nalalabing 13 segundo kontra sa mas malalaking kalaban na Jordanian kumpara sa krusyal na dalawang mintis na foul throw ng kasalukuyang Most Valuable Player sa PBA.

“Scottie missed two free throws? I didn’t notice,” matalinhagang pahayag ni Cone, na kung saan nagkaroon pa ng pagkakataon ang Gilas na maipanalo ang laban subalit hindi naipasok ang huling tira.

“I did notice the D he played on Ibrahim in the second half, the many assists to JB, the hustle, the energy, the rebound. What a blessing to have him on Gilas,” sabi pa ni Cone.

Umahon ang Pilipinas matapos na mapag-iwanan sa 25 puntos sa kaagahan ng laro kung saan halos abot kamay nito na maitakas ang panalo subalit hindi naipasok ni Thompson ang kanyang dalawang free throw.

Nakakuha pa ng pagkakataon ang Gilas matapos sumablay ang kalabang Jordan subalit hindi naisagawa ang atake sa nalalabing segundo upang malasap ang kabiguan. (Lito Oredo)