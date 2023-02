BSP kumanta! Taas-presyo ng bilihin malabong maawat

Mas hirap ngayon ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa pag-apula ng inflation kaya’t mas agresibo ito sa pagtataas ng interes sa mga pautang, sabi ng BSP Governor Felipe Medalla sa Kongreso kahapon.

“This time, it will be significantly more difficult. It might take 19 to 20 months before inflation goes back to target,” sabi ni Medalla. Ang umpisa ng bilangan ay Abril 2022 kaya’t Nobyembre o Disyembre pa muling maibababa ang inflation sa target.

Sa kasaysayan kasi ng inflation sa bansa, tumatagal lamang ng 15 buwan ang panahon na lampas ang inflation sa target na 2-4%.

Sabi ni Medalla, dalawa lamang ang sandata ng BSP laban sa inflation. Ang isa ay ang pagbenta ng dolyar para lumakas ang piso at nang maging mas mura ang halaga ng mga inaangkat pag kinuwenta sa piso at ang isa naman ay ang pagtaas ng interes sa pautang. Aniya, pareho itong ginagawa ng BSP. Sa usapin ng pagbenta ng dolyar, halos pareho lamang ang binentang dolyar ng BSP kumpara sa Thailand kung ang titignan ay ang laki ng binenta ng dolyar bilang bahagi ng tinatawag na foreign reserves nito.

Kumpara sa ibang mga bansa sa Asya, isa ang Pilipinas sa mas malaki ang tinaas ng interest rate. Paliwanag ni Medalla, nasa kasaysayan ng Pilipinas na nawawala sa control ang inflation.

Limitado ang magagawa ng BSP kung ang sanhi ng inflation ay hindi nito sakop tulad ng shortage ng pagkain tulad ng sibuyas, baboy, itlog, o asukal.

Maaaring sumirit pa ang inflation sa buwan ng Pebrero at mabasag ang record noong 2008.

Ayon sa BSP, ang mas mataas na presyo ng LPG at mahal na presyo ng mga pagkain tulad ng itlog, isda, baboy, at asukal ay maaaring itulak ang inflation nitong Pebrero hanggang 9.3%.

Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga gastusin magmula sa pagkain, kuryente, tubig, upa, pamasahe, load sa cellphone, pagpapa­gupit, at iba pa. Nitong Ene­ro, umakyat ang inflation sa 8.7% na lampas sa naging forecast ng BSP. Ito rin ang pinakamataas na inflation simu­la November 2008 kung saan naitala ang 9.1%. (Eileen Mencias)