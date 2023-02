Bata ng ex-mayor bumulagta sa tandem

Patay ang 57-anyos na dating miyembro ng Mayor’s Anti-Crime Group (MAC-G) ng Tanauan City nang barilin ito sa ulo at katawan ng hindi pa nakikilalang salarinn sa nasabing lungsod sa Batangas nitong Lunes.

Kinilala ni Tanauan City Police chief Lt. Col. John Rillan ang biktima na si Nolasco Bucad, residente ng Barangay Boot, Tanauan City, Batangas.

Ayon sa ulat, nakaupo si Bucad sa nakaparada niyang motorsiklo may 150 metro ang layo mula sa barangay hall nang dumating ang dalawang hindi pa nakikilalang mga suspek at pinagbabaril ito ng ilang beses sa kanyang ulo at iba’t ibang bahagi ng kanyang katawan bandang alas-otso ng umaga.

Matapos ang insidente, agad na tumakas ang mga suspek.

Tinutukoy na ng pulisya ang motibo sa krimen para sa ikadakip ng mga gunman at utak sa pagpaslang dito.

Ang MAC-G ay binubuo ng mga armadong sibilyan na itinatag sa panahon ng panunungkulan ni dating Tanauan City Mayor Antonio “Thony” Halili para sa kanyang kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang krimen bago ito pinatay sa flag raising ceremony sa harap ng Tanauan City hall noong Hulyo ng 2018. (Ronilo Dagos).