Bagitong mambabatas hilig magpalibre

Sino raw itong mambabatas ang hilig magpalibre sa mga kaibigang lawmaker?

Tsika kay Mang Teban, ibang klase raw kung makipagkaibigan itong mambabatas dahil puro kabig lang ito at walang lumalabas sa bulsa.

Kahit nga raw pambili ng kape, gusto ng mambabatas ay ang katropa pa niya ang gumastos.

Buti sana kung 3 in 1 lang ang ipapatimpla, aba’y gusto pa ‘yong Starbucks at ibang mamahaling kape.

Kung nagkataon na manginginom ang ating bida, aba’y baka pati pambili ng Johnny Walker o Jack Daniel’s ay ipasagot sa mga kaibigang mambabatas.

Nagkataon lang na may problema na sa kanyang atay ang mambabatas kaya liver lover na siya ngayon.

Sa ilang beses na pagpapalibre ng ating bida, nagdududa na tuloy ang mga kaibigan niyang mambabatas.

Eh paano naman kasi, hindi naman purdoy itong mambabatas dahil may mansyon ito at magagarang kotse bukod pa sa may bahay bakasyunan ito.

Tumiba rin umano ito sa nakaraang halalan dahil sa dami ng nakuhang campaign fund.

Dapat nga raw, ang bagitong mambabatas ang gumastos sa gimik ng grupo pero kabaligtaran pa ang nangyayari.

Clue. Ang bagitong mambabatas na hilig magpalibre sa mga katropang lawmaker ay may magandang asawa at mga anak.