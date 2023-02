Ayaw patulugin ng bruhang multo

Mga ka-Misteryo kayo ba ay laging ginugulo ng mga multo kapag nagpunta kayo sa ibang lugar lalu na sa inyong bakasyon?

Yan ang naging karanasan ni Mario nang minsang magbakasyon siya sa Baguio City.

Lumapit sa Misteryo si Mario at isiniwalat niya ang nakakatakot niyang karanasan nang buong magdamag siyang bulabugin ng bruhang multo sa tinuluyan niyang bahay.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Misteryo: “Sabi mo bruhang multo siya paanong ganun ang description mo sa kanya?”

Mario: “Kasi brod nakakatakot ang hitsura niya para siyang halimaw kasi buhaghag ang kanyang buhok, hindi ko maipinta ang kanyang mukha distorted eh alam mo na yung parang burado at ang pinakamatindi kung anu-anong pang-istorbo ang ginawa sa akin para hindi makatulog.”

Misteryo: “Tanong ko sayo anong pang-iistorbo ang ginawa sayo? “

Mario: “Bigla ko siyang nakita na nakatayo sa bed side ko. Then nung nakaidlip na ako bigla akong nagising may malamig na kamay na nakahawak sa binti ko kaya napasigaw ako at biglang bangon.”

Misteryo: “Noong nagising ka ba nakita mo siya? Anong sumunod na nangyari?”

Mario: “Hindi ko siya nakita pero ramdam ko nasa tabi ko lang siya. Sinabihan ko lang siya ng pagalit na wag siyang mang-istorbo kasi kailangan ko matulog at may lakad pa kinabukasan pero hindi pa rin siya tumitigil. Kahit nakapikit na mga mata ko at nakatagilid na ako nararamdaman ko yung mga malalakas niyang yabag. May time pa feeling ko nakatabi na siya sa akin kasi nararamdaman ko yung diin sa kama na may tumabi sa akin at parang nakayakap. Hindi na ako nag-react pa kunwari tulog na ako pero nararamdaman ko talaga siya. Heto pa may chance pa na sinadya niyang pitikin yung kilay ko kahit nakatagilid na ako.”

Misteryo: “Grabe naman pala yang multo na yan. Ano pa ba ginawa sayo?”

Mario: “Hinahawakan ang ulo ko. May time pa hinila pababa ng leeg ko yung kumot ko pero dedma na lang ako inisip ko kapag hindi ako magrereact baka tumigil din siya ayun nakatulog na ako.”

Misteryo: “Naiisip mo ba mag-pray para protected ka?”

Mario: “Yes I did before pa ko pumikit pero yun nagkasunud-sunod ang paramdam niya. Bago ko makalimutan, pagdating ko pa lang sa room ko nakita ko agad siya sa loob ng cr. I think gusto niya sabihin na sa kanya yung room na yun at ayaw niya may ibang tao.”

Territorial ang mga multo kaya’t maraming kaso na kusang umaalis ang mga minumulto dahil pinapalayas sila.

Para sa inyong mga paranormal experience mag-email sa misteryophilnet@gmail.com. Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.#