Ano papalag kayo? Meggie Ochoa, Annie Ramirez ginto sa Asian Jiu-Jitsu tourney

APAT na gintong medalya ang kabuuang ibinalibag ng Philippine National Jiu-Jitsu team sa pangunguna nina world champions Margarita “Meggie” Ochoa at Annie Ramirez upang tumapos bilang second overall sa 7th Asian Jiu-Jitsu Championships 2023 sa Bangkok, Thailand.

Dinomina ni two-time world champion Ochoa ang karibal sa women’s under 48kgs na si May Yong ng Singapore sa finals, 15-0, upang buksan ang taon na tangan ang panibagong titulo.

Bago makamit ng two-time Southeast Asian Games champion ang titulo ay tinalo muna nito sa semifinals si Kim Na Hyun ng South Korea, 7-0, habang pinadapa niya sa round-of-16 si Yahyi Sasithon ng Thailand at sa quarterfinals si Le Thi My Hien ng Vietnam.

Pinilipit naman ng 2019 Abu Dhabi World Pro champion na si Ramirez ang braso ni Galina Duvanova ng Kazakhstan sa finals ng women’s under 57kgs upang makuha ang come-from-behind victory.

Naunang tinalo ng two-time UAAP judo MVP sa semifinals si Cassandra Poyong ng Malaysia, gayundin sina Van Dang ng Vietnam sa quarterfinals at Lou Yi Bei ng China sa round-of-16 matapos makakuha ng bye sa round-of-32.

Napasakamay naman ni 2021 World Jiu-Jitsu Championships bronze medalist Jenna Kaila Napolis ang kampeonato sa women’s under 52kgs nang talunin si Jie Miao ng China.

Nakuha ni Dylan Chrystle Reign Valmores ang ikaapat na ginto ng bansa nang dominahin ang women’s +70kgs category matapos padapain sina Pornthip Chansonthi ng Thailand sa finals.

Nag-uwi naman ng tig-isang bronze sina Andrea Lois Lao sa women’s under 63kgs division at SEA Games medalist Marc Alexander Lim sa men’s under 69kgs class.

Parte rin ng national squad sina Estancia Mendoza, Jolly Co, Carlo Peña, Jan Vincent Cortez, Natasha Rodriguez, Pauline Tan, Michael Tiu, Dean Roxas, Kimberly Anne Custodio, Ashley Baluyot, Myron Mangubat, Gab Poblador, Romeo Arellano, Josh Luigi Ladera, Marc Chua at David Anthony Mendoza. (Gerard Arce)