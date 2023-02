Amazing Bohol

Go local! Marami ang siguradong pa-Boracay o Palawan lalo nangayong summer, pero mas bet ko mag-Bohol, bakit kamo? Malalaman ninyo ang mga dahilan sa column na ito.

Nang magkayayaan kaming friends na sina Doc Evelyn, Amy at Bangs na mag-RnR, pinili namin na mag-Bohol dahil super crowded na ang Boracay lalo’t umpisa ng summer months at tama ang desisyon namin. One hour and ten minutes lang ang biyahe sa eroplano. Eksaktong 6:35 am ay nasa Tagbilaran airport na kami. Malaki ang ginanda ng Panglao Bohol international airport kaya dagsa na rin talaga ang maraming turista.

Kung dati ay limitado lang ang pwedeng activities sa Bohol, hindi na ngayon dahil marami nang pwedeng gawin at puntahanpara mas sulit at memorable ang iyong bakasyon.

Nag-stay kami sa Best Western Plus The Ivywall resort hotel saAlona Beach dahil good reviews nito. Maganda ang hotel at outstanding ang kanilang service. Kung bibigyan ko ng rate ay 5 out of 5 ang rating ko dahil super maasikaso sila sa kanilangguest kaya ang saya at hassle-free ang 3 days, 2 nights namin. Napakalinis at modern din ng kanilang hotel amenities kagayang spa, recreation area at gym.

Maaliwalas ang lugar. Nasa beach front at may malakingswimming pool.

Natuwa kami sa kanilang Alon resto bar dahil budget-friendly ang foods. Libre ang buffet breakfast namin. Timing kami sahappy hour kungsaan buy 1 take 1 ang kanilang cocktail drinks.

Accomodating ang lahat staff at maging ang lifeguard na lagingnakabantay sa mga nagsi-swimming nilang mga bisita kaya feeling safe talaga kami. Nagulat din ako dahil ang laki ng iginanda ng Bohol ngayon dahil hindi na ito nalalayo saambiance ng favorite nating summer destinatiom na Boracay.`Bora feel’ ika nga pero minus yung sobrang daming tao kaya para sa akin mas enjoy mamasyal sa Bohol kung ang hanap moay chillax vibe. Mas lamang pa nga ang Bohol kung tutuusindahil ang daming pwedeng puntahan at gawin. Siyempre tatakng Bohol ang kanilang Chocolate Hills, Tarsier Conservation Area, Man-made forest, Xzootic Animal Park and Butterfly Garden at ang 16th century old Baclayon Church na nawasaknoong 2013 magnitude 7.2 lindol na bahagi ng kanilang land tour.

Natiyempuhan namin sa island tour ang Dolphin at turtle watching at patok din ang fish feeding. Suggest ko lang na mag pre-book ng land o island tour para hindi maubos ang oras sapaghahanap at pakikipagtawaran sa rate.

Siyempre pinaka- highlight ng tour ang Loboc River cruise dahilbukod sa enjoy ka sa matataas na coconut trees at rainforest ay entertaining manood ng mini cultural show kung saan bida ang mga sinaunang sayaw gaya ng Tinikling na patok sa mgaforeigners na nakipagpatintero ang mga paa sa kawayan na mas makadadagdag sa saya ng mga bisita.

Kahanga-hanga ang ganda ng lugar. Must-see ang Virgin Island na may mahabang sandbar na C- shape sa gitna ng pristine blue water ng Bohol. Sobrang gandang tanawin ang white sand nanasa gitna ng malinaw at mababaw ang tubig at ang sarapmagtampisaw. First time kong makakita ng sandbar kaya amazing talaga. Dito ang pinaka-relaxing part ng island tour dahil wala kang ibang gagawin kundi lumublob sa tubig at i-enjoy ang scenery.

Dati ay dinarayo ito dahil sa foodtrip sa mga nakahilerang mgabangka kung saan ay pwede kang magpaluto ng fresh seafoods. Wala na ang mga eksenang ito ngayon nang nagkaroon ng isyuat reklamo sa umano’y overpricing na pagkain kaya ibinawal na.Mas tanaw mo ngayon ang buong isla na mistulang paraiso. Mas enjoy ka sa beach, sand and sun dahil walang nakahambalang natindahan at structures.

Ten minutes ang layo mula sa isla ng Panglao, dating kilala satawag na Pungtud Island na nasa pagitan ng Balicasag island. Kailangan magrenta ng bangka para makapunta dito. Bitin ang 3 days 2 nights sa Bohol dahil marami pang pwedeng i-explore at pasyalan sa lugar. Marahil sa paglipas uli ng mga taon ay masprogresibong destinasyon hindi lang sa turismo kundi sainvestment at negosyo ang Bohol sa pag-usbong ng maramipang proyekto sa lugar.

Trivia:

Ipinangalan sa dating sikat na aktres na si Alona Alegre ang popular na Alona beach sa Panglao, Bohol kung saan ito nag-shooting ng action movie na ‘Esteban’ kasama si FPJ noongdekada 70s. Napamahal sa mga lokal na residente dito noon ang sexy actress dahil sa pagiging magiliw at mabait nito kaya pinangalan sa kanya ang 1.5 kilometrong beach front na noon ay halos bakante at hindi pa kilala.