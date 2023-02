Alamin: Maaaring gawin sa Marinduque kasabay ng Moriones Festival

Sikat ang probinsya ng Marinduque tuwing Mahal na Araw o Lenten Season dahil sa Moriones Festival, pero bukod dito alam mo bang marami pang pwedeng gawin at matutuklasan sa isla?

Maliit man ang Marinduque, siksik naman ito sa dami ng mga activities na naka-ready para sa iyo. Pagkababang-pagkababa mo pa lang sa Balanacan, Mogpog, ang birthplace ng Moriones, sasalubungin ka na ng ganda ng isla.

Hindi lang mga naggagandahan at makukulay na costume ang sasalubong sa iyo rito kundi ang magiliw na mga tao kasama na ang mga pasalubong na maaari mong iuwi sa pagbalik!

Kung gusto mong maligo at enjoyin ang bakasyon, tamang-tama sa iyo ang mga sikat na beach at isla ng Marinduque tulad ng Poctoy White Beach, Maniwaya Island beaches, at Gaspar Island.

Talagang Mapapa-wow ka sa malinaw na tubig at pinong buhangin sa mga beaches na ito habang ninanamnam ang mga pakwan at isda na mabibili rin sa mga lokal na palengke sa murang halaga at sariwang lasa!

Kung sawa ka na naman sa mga white beach, pwedeng-pwede ka ring mag-swimming sa mga pool resort ng isla tulad ng Marinduque Hot Spring Resort at ang nag-iisang Malbog Sulfuric Resort na mainit-init at sinasabing nakakagaling pa!

Pwede ka ring mag-hike sa pinakamataas na bundok sa isla o mag-nature trip sa Haynon Hills o Kay Perto na mala-New Zealand sa ganda.

Ilan lang ang mga ito sa mga maaaring gawin sa Marinduque ngayong mahal na araw at nagpaplano ng bakasyon ang buong pamilya. Asahan mo na mas marami pa kung ikaw ay bibisita! (MJ Osinsao)