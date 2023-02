Aga gaganap na PBBM sa ‘Mabuhay Aloha’

As expected dinumog ng mga fan ang premiere night ng ‘Martyr Or Murderer’ na pinalabas sa tatlong sinehan ng SM The Block.

Kung sa ‘Maid In Malacanang’ ay medyo maayos ang galawan ng mga tao, dahil may swab test pa, at bawal pumasok ang mga walang resulta, sa ‘Martyr Or Murderer’ ay medyo magulo dahil sa dami nang mga dumagsa para lang mauna silang makapanood ng pelikula na dinirek ni Darryl Yap.

Maski ang ilang celebrity na hindi naman involve sa pelikula ay nakipagsisikan para lang manood ng movie na ito.

Well, talbog at napakaganda naman ng pelikula, at again ay walang revision ng history na sinasabi o inaakusa ng mga anti-Marcos at base talaga sa personal na kuwento tungkol sa kinahinatnan ng mga Marcos after sila ay forcefully pinalayas sa Pilipinas.

Sa ‘Martyr or Murderer’ ay makikita ang pamilya ni Sen. Imee Marcos na napadpad nga sila sa Morocco noong mga panahong. Marami nga ang nagtatanong sa akin kung bakit sila napahiwalay sa pamilya?

Kaya nang mamatay si Pangulong Ferdinand Marcos sa Hawaii ay wala sa tabi niya si Sen. Imee.

Pinaalis nga ni Pangulong Marcos si Imee sa Amerika, dahil plano raw na gawing witness, o mag-testify si Imee ng US government against sa kanyang ama.

Mabuti na lang at malapit na kaibigan ni former First Lady Imelda Marcos ang hari ng Morocco at inalagaan talaga ang pamilya ni Imee habang nandoon sila.

Kaya dito na lang sa Pilipinas nakita ni Imee ang labi ng ama, nang iuwi rito ang bangkay ni Marcos.

Marami ang naluha sa mga madamdaming eksena ni Imee, lalo na nang malaman niya ang pagkamatay ng ama.

Talaga namang ramdam na ramdam namin at ng ibang manonood ang sakit sa kalooban ng anak na nang mamatay ang ama ay malayo sa kanya.

Pero siyempre, ang bongga rin ng ending ng movie, dahil ang kapalit naman noon sa closing ay ipinakita na ang mukha ni Aga Muhlach na gaganap nga bilang si President Bongbong Marcos sa ikatllong bahagi ng pelikula, na ngayon pa lang ay pinaghahandaan na.

Congratulations to the hottest director ngayon, Darryl Yap.

‘Untold Story of Imelda’ pangungunahan nina Papin, Ejercito

Sa naturang premiere night pa rin, nag-announce naman si Imelda Papin, pati na si ER Ejercito, na may gagawin silang pelikula, ang ‘Untold Story of Imelda Marcos’ na base sa kuwento at personal na naranasan ni Imelda Papin noong naninirahan pa siya sa Honolulu, Hawaii, habang nandoon ang pamilya Marcos.

Kaya walang puwedeng kumontra sa pelikula nila dahil sila mismo ang naka-experience noon, ha!