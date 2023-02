67-anyos International Master Efren Bagamasbad kikilalanin sa PSA Awards

TIYAK na mas magiging ganado si International Master (IM) Efren Bagamasbad na abutin ang pangarap na maging grandmaster dahil kikilalanin siya sa San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Annual Awards Night sa Marso 6 sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel sa Ermita, Manila.

Pararangalan si Pinoy woodpusher Bagamasbad ng PSA dahil sa pagbibigay ng karangalan sa bansa nakarang taon.

Nagkampeon noong Oktubre 2022 si 67-year-old Bagamasbad sa Asian Seniors Championships na nilaro sa Auckland, New Zealand kaya naman nasilo nito ang IM title at ang una sa tatlong GM norm.

Ayon kay Bagamasbad, magpupursige itong makuha ang inaasam na GM title kahit may edad na siya.

“I’ve told my friend that I could still set a record as the oldest Filipino to become a GM and break Jayson Gonzales’ record when he took the title at 38 years old,” ani Bagamasbad.

Isa sa mga tinuturuan na batang chess player ni Bagamasbad ay si WNM Antonella Berthe “Tonelle” Racasa na dating PSA awardee. (Elech Dawa)