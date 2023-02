Yuka Saso tabla sa 20th spot

NAGKASYA sa two-under 70 (36-34) si Yuka Saso upang mapabilang sa triple-tie sa 20th place na may $19,177 (higit P1M) sa wakas ng $1.7M 16th Honda LPGA Thailand nitong Linggo sa Pattaya Old Course-Siam Country Club sa Chonburi, Thailand.

May previous rounds ang dating Philippine golf star Fil-Japanese at Japan na ang dinadala, pero kinakalinga pa rin ng ICTSI (International Container Terminal Sertvices, Inc.), na 67-68-71 pa-12 under 276 katabla sina Korean Sei Young Kim (67) at Alison Lee ng United States (70).

May 10 palong iwan si Saso sa nag-reynang si American Lilia Vu (64-266), na one stroke winner kay local bet Natthakritta Vongtaveelap (71-266) upang kopoin ang $255K kumpara sa $157,780 ng Thai.

Tumersera ang kababayaan ni Vongtaveelap na si Atthaya Thitikul (68-268) na may kalakip na $$114,458.

Ang 72-player, four-day event ang second leg ng 74th Ladies Professional Golf Association Tour 2023.

Sumalo sa pang-anim si Saso kina Mexican Gaby Lopez at African Paula Reto sa season-opening $1.5M 5th Hilton Grand Vacations noong Enero 22 sa Orlando, Florida.