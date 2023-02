UE fencing team tinuhog 4 korona

KINUMPLETO ng University of the East ang pagtuhog sa apat na kampeonato ng 85th season University Athletic Association of the Philippines (UAAP) fencing championships, Linggo, sa UST Quadricentennial Pavilion Arena sa Manila.

Nakuha ng Recto-based fencers ang kampeonato sa high school at collegiate level nang maibulsa ng boys squad ang kanilang pang-11 sunod na titulo, pang-siyam sa men’s at girls at back-to-back sa women’s division.

Kinailangang mapagwagian ng girls squad ang gintong medalya sa sabre upang mapanatili ang titulo, matapos pagbidahan ni Aubrey Fernandez ang Junior Lady Warriors para makuha ang 45-34 panalo kontra De La Salle Zobel.

“Actually, hindi nila alam, hindi namin sinabi na crucial iyung laban. Basta laro lang, manalo,” wika ni UE head coach Ronald Canlas.

“Hindi ko sinabi na kung sino iyung mananalo, sila anng magcha-champion. Binalikan ko lang kung ano’ng klaseng training ang ginagawa namin, kasi hard training kami.”

Sinelyuhan naman ng Lady Warriors ang kanilang kampanya sa bisa ng dalawang ginto upang pigilan ang UST at UP sa magkahiwalay na tagpo, habang tinalo ng La Salle ang UP sa epee team semifinals 45-42, bago tuluyang yumuko sa UE sa finals sa 20-45.

Naibulsa naman ni Queen Dalmacio ang kanyang ikalawang MVP trophy matapos pangunahan ang UE sa dikdikang 45-44 panalo sa sabre finals upang selyuhan ang kampeonato, habang ibinigay naman ang Rookie of the Year award sa Catantan sisters na sina Allysah ng UST at Shekinah ng UE sa women at girls division, ayon sa pagkakasunod. (Gerard Arce)