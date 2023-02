Teacher sinopla: Vice Ganda nagpatutsada sa magnanakaw na politiko

Sinagot ni Vice Ganda ang open letter ng isang teacher na pumuna sa kanyang naging opinyon tungkol sa mga public school teachers na nagtatawag ng mga estudyanteng nagtataas ng kanilang kamay sa klase.

Pero base sa sinabi niya, lumalabas na hindi kumbinsido nang buung-buo ang komedyante sa naging argument ng guro.

Sa segment sa “It’s Showtime” sinabi ni Vice na kapag naging si Yormeme siya, magpapasa siya ng ordinansa na magbabawal sa mga public school teacher na magtawag ng mga estudyante na hindi nagtataas ng kamay.

Bad trip daw ang ganitong paraan dahil napapahiya ang mga estudyante na hindi nakakasagot.

Sa mahabang open letter ni Jelford Teves o @sirjayt88, nilektyuran nito ang “It’s Showtime” host sa paraan sa pagtuturo sa mga bata.

Aniya, hindi pagpapahiya sa estudyante ang pagtawag dito kahit hindi ito nagtataas ng kamay para sumagot sa tanong.

“Dapat turuan natin ang ating kabataan na maging handa sa mga hamon sa buhay. Maaring simulan ito sa loob ng silid-aralan. Hindi pagpapahiya ang tawag dyan kundi paghahanda.

“Calling students who are not raising their hand is never wrong and never will be…”

“Wag lang kuda nang kuda. Ika nga, before you preach, research.”

Matapos sang-ayunan ni Vice sa kanyang tweet reaction ang mga punto sa open letter ng guro, sinopla niya ito at ipinaalalang “running joke” ang Yormeme.

“Tama naman po ang karamihan sa mga sinabi ninyo. Matalino po ang pagkakalahad ninyo ng argument ninyo. Mukhang alam na alam po ninyo ang mga sinasabi nyo. Hanga po ako. ‘Yun nga lang po at baka ‘di nyo alam na ang “Yormeme” ay isang running joke! Lahat po ng sinasabi ni Yormeme ay mali. Si Yormeme ay isang huwad na magnanakaw na pulitiko. Isa syang maling tao. Sana po’y di nyo sya sineryoso. Kahanga hanga po ang matalino at maalam. Pero ok din po ang may sense of humor,” sabi ni Vice.

Isang guro ang nag-comment sa tweet ni Vice na hindi siya nasaktan sa opinyon ng komedyante. Umayon ito sa suhestyon ni Vice at sinabing isa sya sa mga guro na hindi tinatawag ang mga estudyanteng hindi nagtataas ng kamay.

“Love You Teacher,” ang mensaheng reaksyon ni Vice na tila dinaplisan nito ang pumuna sa kanya na teacher. (Rey Pumaloy)