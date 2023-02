Super rookie ‘nanigas’ sa bati ni Alyssa Valdez

HALOS manigas sa sobrang tuwa si La Salle Lady Spiker super rookie Angel Canino nang makatanggap ito ng tweet galing sa kanyang iniidolong si three-time University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball Most Valuable Player at tinaguriang “The Phenom” na si Alyssa Valdez kasunod ng nakuhang dikdikang panalo ng koponan nitong Linggo kontra UST Golden Tigresses.

Naglabas ng kanyang tweet ang 29-anyos na national team outside hitter kasunod ng mainit na debut ng teenage sensation para sa Lady Spikers kontra UST nang rumehistro ito ng pambihirang 18 puntos mula sa 16 atake at tig-isang ace at block.

“Woooooaaahhhh! Wow! I didn’t expect,” nawindang na tugon ng 19-anyos na Bacolod-native sa inilabas na mensahe ni Valdez sa kanyang opisyal na Twitter account na Angel Canino, na may kasamang emoji na apoy, ayon sa inilabas na tweet ni Valdez nitong Linggo ng hapon.

Minsan nang ikinumpara ni Valdez ang kanyang pangangatawan at klase ng laro kay Canino sa naunang panayam rito ng isang sports program.

“I know na she knows me, pero ‘di ko alam na mare-remember pa niya ako. So ayun nagugulat lang ako. Idol ko talaga siya,” saad ng 5-foot-11 heavy hitter na kuminang nang husto sa college debut.

Minsan nang itinanghal na Season 81 UAAP juniors MVP si Canino at naging top-performer din sa 2018 Palarong Pambansa, habang naging parte rin ng women’s under-23 national volleyball team.

Naunang mag-aral sa Bacolod Tay Tung High School si Canino bago nagawang lumipat sa La Salle Santiago Zobel-School. (Gerard Arce)