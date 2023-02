Sumadsad na barkong pa-Batangas, 14 tripulante nailigtas

May 14 na tripulante ang nasagip ng Philippine Coast Guard (PCG) at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) matapos sumadsad ang kanilang barko sa karagatan ng Lubang Island, Occidental Mindoro.

Sa ulat, tinangay ng malalaking alon ang MV Manfel Carrier V nang masiraan ito ng makina habang naglalayag sa Fortune Island sa Nasugbu, Batangas noong Sabado.

Sinabi naman ni Occidental Mindoro PCG Station Commander Capt. Eddyson Abanilla na tiniyak sa kanya ni Capt. Radie Brillantes na maayos ang kanilang kalagayan habang nakatengga at naghihintay sila ng tulong.

Walang kargamento ang barko na galing sa Subic, Zambales at patungo sa Bauan, Batangas. (Catherine Reyes)