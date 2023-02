Sumabog sa galit: Lee ingratong Kano — Pokwang

Nag-init ang ulo ni Pokwang kaya naman hindi nito napigilang magpakawala muli ng tweet sa kanyang Twitter account nang may netizen na magpa-alala rito.

Ipinaalala ng netizen kay Pokwang na noong bago pa lang daw sila ng American father ng kanyang bunsong anak na si Malia, tinanggap ito ng buong puso ng anak na si Mae at may bilin na “Please take good care of my mom. She’s all that I have.”

Kaya nirepost ito ni Pokwang at tinawag na “ingrato” ang ex-partner.

Tweet ni Pokwang, “tapos sasabihin nitong inggratong kano na ito saan siya banda dapat mag sorry sakin?? dito! mag sorry ka sa anak ko dahil tinanggap ka nya at niyakap kahit sa loob ng halos 17 years sanay sya na walang kaagaw sakin maging masaya lang ako tinanggap ka nya!”

At tahasan na rin sinabi ng actress/host na mas may peacefulness siya kung wala ito sa bansa. May netizen kasi na nag-wish kay Pokwang na nagho-hope ito na she will find peace.

Sinagot niya ito na, “I’ll find my peace kapag wala na sya sa Pinas yun lang.”

Next month ay pupunta ng America si Pokwang kasama ang bff na si K Brosas for a show, so malamang, mas makakaramdam ito ng peacefulness kung alam nga niyang wala sa bansa ang ex na si Lee O’ Brian, huh! (Rose Garcia)