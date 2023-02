Star Cinema imbyerna: Liza laos na, walang utang na loob

Ilang oras nag-trending si Liza Soberano, matapos maglabas ng hinaing sa maraming taon niyang pagsisilbi bilang contract talent ng Kapamilya network.

Parang apoy na mabilis kumalat sa Twitter ang pagbabalik-tanaw ni Liza sa kanyang career sa loob ng 13 taon, na ayon sa kanya ay umikot lang sa tatlong genre ang mga project na ginawa niya, ang romance, comedy at drama.

“I am 25 years old and I think people forget that I’ve been working 13 years now, since I was 12 years old. I’ve been in six feature films, over 500 episodes of teleserye and have only really dabbed into three main genres-romance. Comedy and drama.”

Sapul din ang reel and real life partner nitong si Enrique Gil na ayon sa aktres ay natali sya sa iisa lang na kapareha.

Sabi pa nya, “Since I was 16, I had only really worked side by side with one main co-star, with the same production company rotating around the same three directors.”

Kahit nagbigay ng kasikatan, pera, kaliwa’t kanang oportunidad ramdam ni Liza nagmukha lang siyang palamuti sa buong karera niya sa dating home network.

“During all those years, I was never really asked for my input, my thoughts, my ideas. I felt like I was being told to be just a flower for so long and I finally started to explore a world of being able to create and tell my story and hopefully others.”

Siyempre, hindi ito pinalampas ng mga taong nakatrabaho niya noon. Parang lumalabas nga na hindi tumatanaw ng utang na loob si Liza sa kanila.

Kaya birada ni Mico del Rosario, isa sa mga namamahala ng Star Cinema, ABS-CBN entertainment production…

“Hiyang-hiya naman ako sa statement. Parang walang-walang naambag sa’yo at all, ah. Kayo talagang mga kayo. Hahaha #hilap!” sabi niya.

Isa sa mga writer ng project ni Liza na si Mark Duane Angos ay nagpahayag din ng mensahe, na hindi raw siya nasaktan sa mga salita ng aktres.

“A friend asked me if I was hurt by Liza’s insinuation that we boxed her so hard that it drove her away from our industry. That’s a horrible take. What I got from the vlog was a person to figure herself out. To fair, she’s only starting to dip her toes into writing. By the same token, she’s still trying to learn how to express herself better. So, if she comes hurtful to some of our colleagues, let’s be patient. She will be able to find the right words next time…”

Minumura at tinatawag na ingrata si Liza. May mga nagsasabi pang laos na siya, dahil walang nangyari sa kanyang Hollywood dream.

Kaya ang binabalikan niya ay ang network na nagpasikat sa kanya.

Dalawang tao ang inaabangan ng mga netizen na magbigay ng kanilang statement. Ang dating head ng Star Magic na humawak sa career ni Liza, at ang co-manager ng ahensya na si Ogie Diaz.

Andrea pinaligaya mga batang may down syndrome

Bumida si Andrea Torres sa isang event para sa mga batang may down syndrome, kung saan nagbigay ng ilang song number ang Kapuso actress.

Binahagi ni Andrea sa Instagram ang mga larawan, video na nagpapakita ng kanyang partipasyon sa programa.

Mapapanood na nilalapitan pa ni Andrea ang mga bata at pinaunlakan ang mga itong magpa-photo sa kanya, kahit nasa kalagitnaan ng kanyang pagkanta ang sexy actress.

Masayang-masaya si Andrea sa event dahil bahagi rin ng show ang kanyang kapatid na may ganitong case.

Lahad ni Andrea sa kanyang pagsuporta sa event, “#TheHappyWalk with our Down Syndrome Association of the Philippines family. This is the first big event after the pandemic and the turnout was overwhelming. Thank you everyone! We’ve been participating since my brother Kenneth was born and we can’t help but tear up. I really means a lot to us seeing how far we’ve come in bringing awareness and how much love is given to our angels.”

Pinupuri si Andrea ng mga netizen sa laki ng pagmamahal at malasakit nito sa kanyang kapatid na lalake.

Hindi dito nagtatapos ang pagpupugay ni Andrea sa nasabing Down Syndrome awareness program. Kakatapos pa lang ng palabas, nangako na itong sasampa uli sa entablado sa susunod na event ng DASPI.