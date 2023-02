Specialty hospital sa mga rehiyon

Marami sa mga taga-probinsiya na lumulubha ang sakit sa bato, puso, o baga ang nagtitiyaga pang lumuwas ng Metro Manila para magpagamot sa mga dalubhasa sa Kidney Institute, Heart Center o Lung Center.

Pagmamay-ari ng gobyerno kaya mas murang magpagamot sa mga ganitong specialty hospital kesa sa mga private hospital. Bukod diyan ay magagaling ang mga doktor, kaya naman dinadayo ang mga ito ng marami nating kababayan.

Dahil diyan, karaniwan ng mahaba ang pila sa mga specialty hospital at pahirapan magpa-schedule ng check-up sa mga doktor.

Malaking gastusin ang magpagamot sa Metro Manila kung ikaw ay galing pa sa malayong probinsiya. Bukod sa gastos sa pamasahe, kailangan ring magbayad ng lugar na pansamantalang matitirhan.

Sa halip na gumastos ng malaki ang mga kababayan natin sa probinsiya at lumuwas pa sa Metro Manila para magpagamot, dapat ay ilapit na lang sa kanila ang specialty medical care. Ito ang plano ng inyong Kuya Pulong sa ilalim ng panukalang batas natin na ang layunin ay makapagpatayo ng mga specialty hospitals sa iba’t ibang rehiyon sa bansa.

Nakasaad sa House Bill (HB) 6857 na naifile natin kasama si Benguet Cong. Eric Yap at ACT-CIS Partylist Cong. Edvic Yap na dapat magkaroon ng mga regional branches ang Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Lung Center of the Philippines, Philippine Children’s Medical Center, at ang planong itayong Philippine Cancer Center.

Ang mga branches ng mga specialty hospital na ito ay itatayo sa Northern Luzon, Southern Luzon, Visayas, Northern Mindanao at Southern Mindanao. Ang Department of Health (DOH) ang naatasan sa ilalim ng bill na tumukoy kung anong specialty hospital ang dapat itayo. Kapag naisabatas na ang bill, dapat ay maitatag ang mga regional branch ng specialty hospitals sa loob ng tatlong taon.

Malaking hakbang ito para matiyak na mas marami pang Pilipino ang mabibigyan ng de-kalidad na serbisyong pangkalusugan. Nakakalungkot isipin na may mga maysakit na hindi man lang nakapagpakonsulta sa doktor at namatay na lamang dahil sa mahal ng pagpapagamot.

Sa ilalim ng ating panukala, ang mga regional branch ng specialty hospitals ay dapat ring maging mga research center na tumutulong magbigay lunas para maiwasan ang mga sakit sa puso, bato, baga, atay at cancer.

Nakasaad rin sa HB 6857 na dapat makipag-partner ang mga regional specialty hospital sa mga unibersidad, ibang mga ospital at research institution sa pagsusuri ng iba’t ibang malulubhang sakit, Dapat ay katuwang ang mga regional specialty hospital sa pag-train ng mga espesialista, medical personnel at mga social worker para matiyak ang pagbibigay ng de-kalidad na serbisyong medikal sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap.

Ang mga tax exemption at pribilehiyo ng mga specialty hospital ay ipagkakaloob din sa mga regional branch, ayon sa nakasaad sa bill.

Malaking badyet ang kakailanganin para matupad ang planong pagpapatayo ng mga regional specialty hospital. Pero mas malaki naman ang magiging pakinabang nito para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Hindi na magiging sagabal para sa kanila ang kalayuan ng doktor para makapagpagamot kung mailalapit na ang mga specialty hospital sa kanilang komunidad. @@@