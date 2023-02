Smart kinandado ng Makati LGU

Ipinasara ng Makati City Hall ang Smart Communications dahil nagnenegosyo ito nang walang business permit simula pa noong 2019, sabi ng Makati local government sa post sa official Facebook page nito.

Dagdag pa ng Makati LGU, hindi rin binabayaran ng Smart ang franchise tax deficiency nito na nagkakahalagang P3.2 bilyon mula January 2012 hanggang December 2015 at hindi rin pa ito nakakuha ng desisyon mula sa korte tungkol dito.

“When businesses in Makati choose to operate without a valid business permit, they are essentially operating outside the law. This is unacceptable, and I want to make it clear that we will not tolerate this kind of behavior, whether you are a big or small company,” sabi ni Makati City Administrator Claro Certeza.

Inisyuhan ng Makati LGU ng cease and desist order na pinirmahan noong February 23, 2023 ang headquarters ng Smart na matatagpuan sa 6799 Ayala Avenue, Brgy. San Lorenzo.

Nag-umpisa ang kaso nang imbestigahan ng City Treasurer ang Smart noong 2016 at sinabi nitong may utang ang kompanya na P3.2 bilyon sa lungsod para sa franchise tax sa apat na taon. Sabi ni Certeza, hiningan ng lungsod ang Smart ng breakdown ng revenues at business taxes na binayaran nito sa lahat ng branches sa bansa ngunit tumangging magbigay ng dokumento ang Smart.

Dumulog ang Smart sa Makati Regional Trial Court Branch 133 para mabasura ang assessment na nagsasabing tumatangging magbayad ang Smart ng franchise tax. Dinala ng Smart ang kaso sa Court of Appeals at natalo ito doon noong 2022.

Sa pahayag ng kompanya, sinabi ng Smart na sinusunod nito ang mga local tax ordinance ng Makati City at naghain na ito ng mga petisyon para sa mga isyung hinaharap nito ngayon.

“Smart has filed the appropriate cases to resolve outstanding legal issues; these cases remain pending­. Our legal and tax teams continue to be in touch with the Makati LGU on the matters at hand,” dagdag ng kompanya.

Tiniyak naman ng Smart sa publiko na ang kanilang serbisyo ay mananatiling available at accessible sa mga subscriber. (Eileen Mencias)