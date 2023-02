Si Manny Pacquiao harapin mo! Floyd Mayweather, Jr. nilangaw exhibition fight

NAGLALAHO na ang kinang ni Floyd Mayweather, Jr. sa mga fan sa ibabaw ng boxing ring.

Ebidensiya rito ang nilangaw umanong exhibition fight nito kontra reality TV star Aaron Chalmers nitong Sabado ng gabi sa O2 Arena sa London, England.

Bagaman dinomina at nagwagi pa rin sa laban si Mayweather, nagretiro sa professional boxing taong 2017 hawak ang 50-0 record, inaasar naman ito ng mga miron dahil kakaunti lamang ang nanood nang live sa kanyang pinakahuling laban.

May iba namang boxing fanatics ang nang-uurot na kung si eight-division champion Manny ‘Pacman’ Pacquiao na lamang ang kanyang nilabanan sa rematch ay tiyak na abot-langit ang kikitain ng bakbakan at mapupuno muli ang boxing arena.

“Wala na ang kinang ni Floyd haha. Sana si Manny (Pacquiao) na lang ang nilabanan niya sigurado patok na naman iyan sa pay-per-view,” komento ng isang netizen sa isang Facebook boxing page.

Taong 2015 nang magharap sina Pacquiao at Mayweather, Jr. sa tinaguriang ‘Fight of the Century: Battle for Greatness’ sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas kung saan nagwagi ang Amerikano via unanimous decision.

Mula noon, ilang ulit nang binalak ng mga matchmaker na itakda ang rematch ng dalawang ring legend subalit hindi ito matuloy-tuloy.

Nagretiro na rin sa boksing si Pacquiao nang tumakbo itong pangulo sa 2022 Presidential Elections subalit nagpahayag na babalik na sa pakikipagbasagan ng mukha ngayong 2023. (Ferdz Delos Santos)