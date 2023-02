Sharon, Gabby concert kasado na

Naku, Dondon (my dear editor), ilang beses na palang nag-meeting sina Nancy Yang (promoter-producer at parte rin ng Team Sharon) at Popoy Caritativo (manager ni Gabby Concepcion) tungkol sa mga pagsasamahang proyekto ni Sharon Cuneta at ng Kapuso actor.

May pelikulang kinakasa, pero mauuna nga raw gawin ng ex-couple ang isang concert.

Noong Wednesday last week, nag-meeting na naman sina Nancy at Popoy tungkol doon at malamang na very soon ay magkaroon na ng joint announcement ang dalawang kampo.

Siyempre, maraming mga fan sina Sharon at Gabby ang natunungan na ang tungkol sa proyektong ‘yon at excited na sila.

In fairness, napakarami pa rin naman ang kinikilig sa idea na magsasama uli sa isang proyekto ang number 1 love team noong 80’s.

Ang sarap din kung kakantahin nila ang ‘Come What May’ song na madalas nilang i-duet noong araw.

Nakaka-happy rin naman kasi na makitang magkasundo ang dating mag-asawa.

Bongga!

Anyway, ‘yung tungkol sa movie naman, may ilang gustong i-produce ‘yon, pero sabi ng isang source, ang alam niya ay magiging kasosyo roon sina Sharon at Gabby.

Well, maganda rin naman kasi kung co-producers ang ex-couple sa kanilang reunion movie, huh!

META: Tuloy na tuloy na nga ang concert nina Sharon, Gabby, ha! At siyempre, kasunod na ang movie na sabi-sabi ay sila rin daw ang mga producer? True ba? Abangan!

Mga ‘MOM’ tiket pinakyaw ng mga fan

Kagabi ang red carpet premiere ng ‘Martyr or Murderer’ ng Viva Films at tatlong sinehan sila sa SM North EDSA.

Kung si Direk Darryl Yap ay naloka sa napakaraming nanghingi sa kanya ng tickets para roon at hindi naman niya napagbigyan dahil 20 tickets lang daw ang ibinigay sa kanya ng Viva Films, pati ang mga artista niya, may ganoon ding ‘agony’.

Si Ruffa Gutierrez nga na gumaganap pa rin bilang the iconic Madame Imelda Romualdez-Marcos, namroblema rin dahil marami siyang friends na gustong um-attend, pero limited nga ang tickets (invites) na hawak niya.

Noong Sunday night nga, kinulit pa niya ako kung sa kanya raw ba manggagaling ang invite ko, pero sabi ko, invited na ako ni Ferlin Parreno ng Viva Films, kaya huwag na niya akong problemahin pa.

Bukas (March 1) na ang opening day sa mga sinehan ng ‘Martyr or Murderer’ at ang bongga dahil marami nang nag-avail ng advance tickets para huwag na silang mahirapang pumila sa takilya ng mga sinehan.

Saka para siguradong hindi sila mauubusan ng tickets dahil inaasahang like ‘Maid in Malacañang’ ay magiging blockbuster hit din ang ‘Martyr or Murderer’.

‘Yun na!