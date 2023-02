RCEP: Makabubuti o hindi?

Naratipikahan na ng Senado ang Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) na isa sa mga nakikita ng gobyerno na magandang oportunidad para lumago ang ekonomiya ng Pilipinas.

Hindi naging mahirap para sa mga mambabatas ang pag-ratipika sa RCEP dahil sa hatid na pangakong pag-unlad at mapabilang ang Pilipinas sa mga bansa sa Asia-Pacific na nakikinabang na sa bentahe nito sa pamamagitan ng free trade agreement (FTA).

Kapag napabilang sa FTA, malawak ang potensiyal ng Pilipinas para maisulong ang paglago at pag-unlad lalo na sa larangan ng agrikultura, manufacturing at micro, small, and medium enterprises (MSMEs).

Bagamat mayroon pong mga kumontra at nag-alangan sa RCEP, mas nangibabaw ang positibong pananaw ng mga mambababatas na ratipikahanito dahil sa paniwalang mas lalawak ang access o pagpasok ng mga produktong Pilipino sa pandaigdigang merkado.

Batay po sa paliwanag ng economic managers ng Marcos administration, sa ilalim ng RCEP free trade area ay 50 percent ng Philippine exports ay makakapasok sa mga bansang kabilang sa RCEP, at 68 percent ng Philippine imports o mga inaangkat na produkto ay makukuha sa mga bansang kasapi ng RCEP at mas magiging madali ang proseso para makapasok sa bansa.

Bago naratipikahan ang RCEP sa Senado, marami ang nag-aalala dahil sa posibilidad na madehado ang bansa lalo na sa sektor ng agrikultura na maaaring ikalugmok ng mga magsasaka.

Pero ipinaliwanag po ng economic team ng gobyerno ang mga benepisyong makukuha ng Pilipinas mula sa RCEP kapag napasali ang bansa sa kasunduang ito ng maraming bansa.

Kabilang po sa inaasang benepisyo na makukuha mula dito ay ang zero o mas mababang taripa sa export ng mga produktong Pinoy at mas malawak na pagkukunan ng raw materials para sa manufacturers ng bansa.

Aasahan din ang mas mabilis at simpleng cross border trade at mas maraming oportunidad para sa mga skilled Filipino professionals at mga nasa larangan ng pagnenegosyo.

Mas lalakas ang suporta sa pagsali ng MSMEs sa global vaue chain na isang oportunidad tungo sa pag-unlad ng mga maliliit na negosyo at mas matatag na market access at business enviironment.

Higit sa lahat ayon sa economic managers, mas mapapalakas ang pamumuhunan sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya at research and development.

Bagamat naselyuhan na ang pagsali ng Pilipinas sa RCEP at naipaliwanag na ang mga benepisyo at bentaheng makukuha ng bansa, hindi rin maitatanggi na may sektor na madedehado o maaapektuhan ng free trade deal na ito.

Kabilang diyan ang mga sektor ng agrikultura at paggawa na posibleng matatamaan ng epekto ng RCEP.

Kaya nakakabilib na ngayon pa lang o bago naratipikahan ang RCEP, may naninindigan na para sa apektadong sektor—ito ay walang iba kundi si Sen. Alan Peter Cayetano.

Nais makasiguro ni Senador Cayetano na hindi mapag-iiwanan ang mga magsasaka at mga manggagawa sa panibagong yugtong ito nang pagpapaangat sa kabuhayan ng bansa.

Naniniwala po ang senador na may mananalo at matatalo sa pagsaling ito ng gobyerno sa RCEP kaya pinatitiyak nito sa ehekutibo na dapat may nakahanda itong interventions o programa para sa mga maaapektuhang sektor.

Inatasan niya ang ehekutibo at economic team na kailangang magsumite ng report sa Senado tatlong buwan matapos maipatupad ang RCEP.

Bilang miyembro ng RCEP Senate Special Oversight Commitee, nais ni Senador Cayetano na tutukan ng gobyerno ang mga sektor na maaaring mapag-iwanan lalo na at 22.5 % ng mga manggagawa sa Pilipinas ay aktibo sa sektor ng agrikultura.

Batay sa datos mula sa Philippine Statistics Authority (PSA), mayroong nakakabahalang trend ng pagkawala ng mga trabaho sa agrikultura sa third quarter ng 2022 dahil bumaba ng 511,000 ang mga mangaggawa sa sa agrikultura at forest industry .

Ang pagkawala ng maraming trabaho ay dahil sa pagtaas ng populasyon, pagliit ng mga lupang sinasaka at bumabang kita.

Nais makatiyak ni Cayetano na magkaroon ng patas na kumpetisyon sa mga pamilihan na hindi magreresulta sa mataas na presyo, magkaroon ng trabaho ang mga tao para makabawas sa problema sa kahirapan at magkaroon ng maayos na kita o kabuhayan.

Bago pa man ang RCEP, umaarangkada na ang adbokasiyang PTK o Presyo-Trabaho-Kita at Kaayusan ng senador at ito ang magsisilbing paalala aniya na hindi dapat makompromiso ang kapakanan ng mga mahihirap na sektor ng lipunan sa hinahangad na pag-unlad ng bansa.

Mahalaga aniyang matiyak ng gobyerno ang pangako na maalagaan ang sektor ng paggawa at sektor ng mga magsasaka sa hatid na pangakong pag-unlad mula sa benepisyong makukuha sa RCEP at hind lang ito para sa iilang tao.

Para kay Senador Cayetano, ang pag-unlad ng bansa ay pag-unlad din ng kabuhayan at buhay ng bawat pamilyang Pilipino.