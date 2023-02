PWD service crew umantig sa madlang pipol

Humakot ng heartwarming reaction ang video ng mga Person With Disability (PWD) na nagtatrabaho bilang fast food crew sa isang sikat na resto.

Makikita rito sina Luisa at Jeremy na nagtatrabaho sa magkaibang branche ng isang pizza restaurant company.

Kapwa sila may kondisyon na down syndrome, ito ay isang uri ng medical condition kung saan ang isang tao ay mayroong sobrang chromosome sa kanyang genes.

Mapapanood ang kanilang welcoming na aura sa mga customer na pumapasok at kumakain. Bakas ang gaan at excitement sa kanilang mga mukha habang nagse-serve.

Kwento nila sa isang panayam, pangarap umano talaga nilang makapagtrabaho upang kahit papano ay makaipon kaya naman nang mapag-alaman nilang may ganitong opportunity ay ‘di na sila nag-atubiling kuhanin ito.

Maraming netizen ang naantig sa kanilang kwento. Gaya na lamang ni @renerosuello, ani, “Hope these people are special and they should be recognized and accepted by our society with open arms and open. God Bless!!”

“Happy to see dis sana buong pinas ala na age limit at pti pwd ay pde at ala dn dscrimination sa mga Lgbt sa work,” hirit naman ni @goldenrenz07.

Dagdag pa rito, mayroon na ring at least isang PWD service crew ang bawat branch ng naturang pizza resto. (Moises Caleon)