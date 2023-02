PNP sinuspinde pagbitbit ng baril sa 4 probinsya

Sinuspinde ng Philippine National Police (PNP) ang permit to carry firearms sa Lanao del Sur, Maguindanao, Nueva Vizcaya at North Cotabato dahil sa magkakasunod na pananambang sa mga politiko sa nasabing mga lalawigan.

Ayon kay PNP spokesperson Police Col. Jean Fajardo, layon ng hakbang na masawata ang krimen ng pagpatay kung saan tina-target i¬ligpit ang mga lokal na opisyal ng pamahalaan.

Aminado si Fajardo na pangunahing dahilan ng suspensyon ng Permit to Carry Firearms Outside Residence (PTCFOR) ang mga nangyaring pag-ambus nitong mga nakaraang araw na ikinasawi ng 10 katao kabilang ang isang bise alkalde.

Aniya, nasa heightened alert level din ang PNP sa nasabing mga lalawigan.

“In Lanao del Sur, Maguindanao, and 63 barangays in North Cotabato, the permit to carry firearms outside of residence has already been suspended, as well as in Nueva Vizcaya,” ani Fajardo sa panayam kahapon.

Maglalatag aniya ng mga biglaang security border control, security check at checkpoint sa nasabing mga lugar para masigurong hindi na mauulit ang parehong krimen at iba pang kaguluhan.

Pebrero 17 nang tambangan ang convoy ni Lanao del Sur Governor Mamintal Adiong Jr. sa bayan ng Wao. Napatay ang apat nitong kasama kabilang ang tatlong police escort habang sugatan naman si Adiong Jr. at isa pang kasamahan.

Pebrero 19 naman nang inambus at napa¬tay si Appari, Cagayan¬ Vice Mayor Rommel Alameda at lima niyang¬ kasama sa Bagabag, Nueva Vizcaya.

Samantala, Pebrero 22 nang tamba¬ngan si Datu Montawal, Maguindanao Mayor Ohto Caumbo Montawal¬ sa kahabaan ng Roxas¬ Boulevard sa Pasay City na ikinasugat nito. ¬(Edwin Balasa)