PH lawn bowls astig sa 14th Asian tourney

PINAMUNUAN nina Hommer Mercado, Elmer Abatayo at Marisa Baronda ang Philippine Lawn Bowls Association National Team sa pagwawagi ng tatlong gintong medalya at dalawang tanso tungo sa pagtatapos ng delegasyon sa second overall sa ginanap na 14th Asian Lawn Bowls Championships na ginanao sa Ipoh, Malaysia.

Nakipagtulungan si Abatayo kay Rodel Labayo para sa gintong medalya ng asosasyon sa men’s pairs, habang ang trio nina Ronald Lising, Leoncio Carreon, Jr. kasama si Mercado ang nagkampeon sa men’s triples.

Ang pareha naman nina Marisa Baronda at Rosita Bradborn ang nagwagi sa women’s pairs, si Baronda ay nagwagi din ng tansong medalya sa women’s singles, habang sina Mercado, Abatayo, Carreon, Jr. at Ronald Lising ay ay tanso sa men’s Fours.

Sa kabuuan ay may naiuwing tig-isang ginto at tanso bawat isa sina Mercado, Abatayo, Lising, Carreon, Jr at Baronda. (Lito Oredo)