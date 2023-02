Pagbaba sa 4 bangkay mula Bulkang Mayon magtatagal pa ng 3 araw

Aabutin pa umano ng tatlong araw para maibaba ang bangkay ng apat na sakay ng Cessna plane na bumagsak sa Bulkang Mayon.

Ayon kay Camalig, Albay Mayor Carlos Irwin Baldo Jr. nakalagay na sa body bag ang bangkay nina pilot Captain Rufino James Crisostomo Jr., mekanikong si Joel G. Martin at mga Australyanong sina Simon Chipperfield at Karthi Santhanam at kailangan na lang maibaba ng retrieval team ang mga ito sa lugar na kung saan pwedeng kunin ang mga ito ng helicopter.

“Baka po mga tatlong araw pa tumagal ang retrieval operation. Magkakabit po ulit ng mga lubid hanggang doon sa bababaan na puwedeng daanan na lang ng chopper at i-hoist na lang po ito,” pahayag ni Baldo.

Hindi umano biro ang ginagawang operasyon upang makuha ang mga bangkay dahil bukod sa sama ng panahon, makapal ang ulap sa lugar at anumang oras ay maaaring gumuho ang malambot na lupa sa dalisdis ng bulkan.

Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) umalis ang Cessna 340 sa Bicol International Airport (BIA) noong Sabado ng umaga patungong Maynila.

Huli itong nakontak ng tower ng BIA ganap na alas-6:46 ng umaga habang dumaraan ito sa Camalig Bypass road sa taas na 2,600 ft. (Edwin Balasa)