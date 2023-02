P5K ayuda sa bagong graduate inaprub

Inaprubahan ng House committee on higher and technical edu­cation ang panukalang pagbibigay ng one-time P5,000 financial assistance sa mga bagong graduate bilang tulong sa mga ito habang naghahanap ng trabaho.

Ayon kay Deputy Speaker at Las Piñas City Rep. Camille Villar inaprubahan ang kanyang panukala (House Bill 6542) sa nakaraang pagdinig ng komite.

Sinabi ni Villar na bukod sa paggamit sa tulong pinansyal sa paghahanap ng trabaho, maaari rin itong gamiting inisyal na pondo sa pagtatayo ng maliit na negosyo.

“This is not a dole-out but should be viewed as an investment of the government to the youth, fully consistent with our Constitution, and the nation’s existing laws on social welfare,” sabi ni Villar. (Billy Begas)