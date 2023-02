Number 1 sa Netflix: Donny, Belle trending sa USA, Australia, Spain

Iba talaga ang chemistry nina Donny Pangilinan at Belle Mariano! Nitong Pebrero 23 lang nag-showing sa Netflix ang Star Cinema film ng DonBelle na “An Inconvenient Love” pero agad itong nag-trending worldwide at umangat bilang Top 1 sa Top 10 Movies ng Netflix Philippines simula Pebrero 24.

Parte rin ang “An Inconvenient Love” sa Top 10 Movies sa Netflix ng ibang bansa tulad ng Qatar, UAE, Singapore, at Malaysia. Nasa ‘Trending Now’ list pa ito ng Netflix USA, Australia, Indonesia, Kuwait, Spain.

Masayang ibinahagi ni direk Petersen Vargas sa Twitter ang good news, “AHHH, yes, oo, Ayef, #1 daw tayo, oo nga gurl, bakla ka, #1 nga!!! At nasa Top 10 pati sa ibang bansa!”

Natuwa rin ang head ng ABS-CBN Films na si Kriz Gazmen nang makita ang balita, “Omg that was quick. Congrats to the whole An Inconvenient Love team! You guys made us so so proud. Thank you to everyone who watched! Hope you can help us spread the word.”

Sa social media, ipinagsisigawan ng fans na ‘dasurv’ ng pelikula ang atensyon dahil sa magandang cinematography, nakakakilig na kwento, at performance ng mga aktor.

“An Inconvenient Love is so cute. Donny and Belle’s chemistry is off the charts,” tweet ni @phntmgeek.

“An Inconvenient Love (2022) is such a joy to watch. Andaming film reference at very progressive ang themes. The color grading and the soundtrack is soooo good. Sana pala pinanood ko ito sa sinehan. 9.5/10,” sey naman ni @kalamjey.

“Omg. An Inconvenient Love was so good!!! It kind of reminds me of the early movies of Kathniel. And Donny has improved so much! Ugh! If you like some feel good kilig pinoy movie, def recommend!” sabi ni @maryleshayne.

Unang inilabas ang “Ang Inconvenient Love” noong Nobyembre 2022 para imarka ang pagbabalik ng Star Cinema sa mga sinehan. Mula noong premiere ay umani rin ito agad ng mga papuri at kumita ng higit P15 milyon sa loob ng ilang araw lamang.

Ipinagpapatuloy pa ng ABS-CBN at Star Cinema ang pag-partner sa Netflix upang maghatid ng dekalibreng Filipino content sa streaming platform. Sa darating na Marso 25, mapapanood na sa Netflix ang MMFF 2022 entries ng Star Cinema na “Labyu With An Accent” at “Partners In Crime.” (Rb Sermino)