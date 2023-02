Motorcycle taxi law itutulak ni JV

Isinusulong ni Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito ang isang panukala para gawing legal ang motorcycle taxis bilang public utility vehicles (PUVs) sa gitna ng demand para sa dagdag na opsyon sa murang transportasyon ng mga mananakay sa Metro Manila.

Ayon kay Ejercito, mahalagang magkaroon ng batas para rito dahil sa kasalukuyan pinapayagan lang silang mag-operate sa pamamagitan ng provisional authority na inisyu sa kanila ng Department of Transportation (DOTr).

“Kasalukuyan kasi, ginagamit na ‘yan for delivery couriers, for motorcycle taxis, because of technology. Pero provisional authority to operate pa lang,” pahayag ni Ejercito sa panayam sa DZBB noong Linggo.

Maliban kay Ejercito, kilalang motorcycle at bike enthusiast, marami pang senador ang naghain ng mga panukala para gawing legal ang motorcycle for hire. Kabilang dito sina Sen. Grace Poe. Sonny Angara, Imee Marcos at Ramon Bong Revilla Jr.

“Itong mga ito na finile namin – tulad nila Senator Grace Poe, chairman ng public services committee – ay ma-legalize na itong ganitong operation,” ani Ejercito.

“Makita natin kasi ang competition… the motorcycle taxis and couriers, lalo na nitong pandemya… lalo na ngayon medyo na ma­tindi na ulit ang traffic,” dagdag pa niya. (Dindo Matining)