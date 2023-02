Mautak sa chess! Daniel Quizon kampeon ulit

MULING nagpakitang-gilas si IM Daniel Quizon matapos magkampeon sa 7th Edition Kamatyas FIDE Rated Invitational Rapid Chess Tournament nitong Sabado nsa SM Sucat sa Parañaque City.

Nakapagtala si 19-year-old Quizon ng 8.5 points sa nine outings sapat para sikwatin ang titulo sa event na inorganisa ni International Master Roderick Nava.

“We do this to promote chess at the grassroots level and discover new sports talents,” sabi ni Nava.

Naitala ni Quizon ang panalo kina Allan Gabriel Hilario, Francis Talaboc, Richard Villaseran, Kevin Mirano, GM Darwin Laylo, NM Mark Jay Bacojo, IM Michael Concio, Jr. at Alfredo Rapanot habang tabla IM Jan Emmanuel Garcia.

Nakopo ni IM Ronald Dableo ang second place sa nirehistrong 8.0 points, habang sina Concio at FM Randy Segarra ay kapwa nakaipon ng 7.5 points tungo sa third at fourth place, ayon sa pagkakasunod.

Nakaraan lamang ay naghari rin si Quizon sa AQ Prime ASEAN Chess Championships kung saan ay nasikwat pa nito ang pangalawang grandmaster norm. (Elech Dawa)