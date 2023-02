Masyado kang pabebe: Kathryn hinamong tumulad kina Liza, Maine, Nadine

Super trending si Kathryn Bernardo, at dahil `yon sa pagkukumpara sa kanya kay Liza Soberano.

May mga humahamon nga kay Kathryn na mag-ala-Liza raw. Na kumawala sa image na binuo sa kanya, kahit hindi niya gusto.

Nabanggit din ang pangalan nina Maine Mendoza, Nadine Lustre, na hindi raw nagpatalo sa sulsol ng mga tagahanga, o ng mga taong nagpapatakbo ng kanilang mga career, at sa halip ay nanindigan sa kung ano ang gusto nila.

Tinawag pa nilang ‘pabebe’ si Kathryn, dahil hindi nga raw ito marunong tumayo sa kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya, o sa career niya.

Heto nga ang tila hamon, o pangsusulsol ng mga faney:

“Grabe ang tatapang nina Liza, Nadine, Maine, ha! Nauna si Maine, sumunod si Nadine, then heto si Liza. Eh si Kathryn, pabebe pa rin hanggang ngayon.”

“Nakakabilib si Liza. I admire your courage. Hindi lahat kayang kumawala sa shell. You are on the right age to do so. Buti na lang kumawala ka na sa love team. Napag-iwanan na si Kathryn sa ganiyang sistema.”

“Si Kathryn kasi favorite ng ABS-CBN kaya nag-decide si Liza ng ganiyan. Eh, isa pa naman si Liza sa lumaban noong nawalan ng prangkisa ang channel 2.”

“May point naman talaga si Liza, ah! Sige nga, bigyan nila si Kathryn ng solo project, tingnan natin kung ano ang mangyayari? Hanggang love team lang talaga.”

Pero siyempre, nairita rin ang mga fan ni Kathryn, na bakit kailangang idamay ang idolo nila sa isyu,o problema ni Liza, o kahit nina Nadine, Maine pa.

“Eh ano naman kung favorite si Kathryn? Eh, deserve naman niya `yon. Ang laking pera kaya ang pinapasok niya sa ABS-CBN at Star Cinema no!”

“Wait lang, si Liza ang may problema, tapos si Kathryn ang trending? Eh, mas sikat nama si Kath kay Liza, ha!”

“Hindi napag-iiwanan si Kathryn. Excuse me lang. Kahit saan tingnan sobrang successful ni Kathryn. Marunong lang talaga siyang makuntento, at yes marami pa siyang alam gawin, marami pa siyang baraha no!”

Well, kanya-kanyang diskarte ‘yan sa career. At dahil masaya naman si Kathryn bilang pinakasikat na aktres sa kanyang henerasyon sa Pilipinas, keber naman niya sa mga ganiyan, di ba? (Rb Sermino)