Mana sa ina oh: Anak ni Roselle Nava bonggadera sa The Voice Kids

Proud ang singer na si Roselle Nava sa kanyang 10-year old son na si Rafa Tan dahil sa pagpasok nito sa The Voice Kids.

Kasama nga si Rafa sa team ng coach na si Martin Nievera dahil sobrang na-impress ang Concert King sa rendition nito ng isa hit singles ng nanay niya na “Bakit Nga Ba Mahal Kita”.

“Rafa, I think you’re a great singer, magaling ka mag-adjust, alam mo na may ginawa ka na hindi tama, you blamed no one else but yourself,” Nievera told Tan pagkatapos na makipag-duet ito sa kanyang Mommy Roselle.

Kinatuwa pa ni Roselle na may sumunod na sa yapak niya bilang isang singer at wish niyang tumagal ang anak sa The Voice Kids.

Isa sa mga OPM hitmakers noong ’90s si Roselle na nakitaan ng husay sa pagiging singer dahil sa kinabilangan nitong TV show na Ang TV. Nabigyan siya ng titulo noon na Philippines’s Sentimental Diva.

Unang hit single ni Roselle ay ang cover version niya ng “You” ni Basil Valdez. Nasundan ito ng “Bakit Nga Ba Mahal Kita”. “Dahil Mahal Na Mahal Kita”, “Ikaw Pala”, “Huwag Ka Nang Magbabalik”, “Laging Ikaw Pa Rin”, at “Makakaya Ko Ba?”

Pinasok din ni Roselle ang politics at umupo siyang konsehal sa 1st district of Paranaque City mula 2010 hanggang 2019. (Ruel Mendoza)