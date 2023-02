Magkakasunod na pananambang sa mga politiko hindi dapat ikaalarma – Azurin

Mismong si Philippine National Police (PNP) chief General Rodolfo Azurin Jr., ang nagtiyak na walang dapat ikaalarma dahil ‘isolated case’ lang ang nangyaring sunod-sunod na pananambang sa mga lokal na opisyal ng bansa.

“Unfortunately there are isolated killings na nangyayari sa mga elected or appointed government officials natin although personally I would say na these are isolated cases but still these are killings that needed to be solved and to be pursued by our law enforcement agencies. Ano ba ‘yung puno’t dulo or ano ba ‘yung mga motibo ng pagpatay sa kanila,” pahayag ni Azurin sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame.

Dagdag ni Azurin, base sa datos ng Directorate for Investigation and Detective Management (DIDM) ay pababa naman ang krimen lalo na ang kaso ng murder.

Giit ng opisyal, anumang araw ay kakasuhan nila ang mga suspek na nanambang kay Lanao del Norte Gov, Mamintal Adiong Jr.

Samantala, may mga person of interest na sila aniya sa kaso ni Aparri Vice Mayor Rommel Alameda habang iniimbestigahan pa ang tangkang pag-ambus kay Datu Montawal, Maguindanao del Sur Mayor Ohto Caumbo Montawal sa Pasay City noong nakaraang linggo. (Edwin Balasa)