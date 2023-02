Klay Thompson, GSW kinulong Timberwolves

NADAGDAGAN ng dalawa pa ang starters na nasa injury list, binalikat nina Klay Thompson at Donte DiVincenzo ang Golden State para pigilin ang Minnesota 109-104 Linggo ng gabi sa Chase Center.

Umiskor ng 32 si Thompson kabilang ang krusyal na 3 papasok ng final 2 minutes.

Nag-deliver si DiVincenzo ng 21 points, 8 rebounds at 5 assists.

Umiskor ng double digits ang limang pinag-start ng Warriors – 16 kay Jordan Poole, 13 si Jonathan Kuminga at 12 markers, 17 boards kay Kevon Looney.

Bukod kay Stephen Curry, injured din sina regular starters Draymond Green at Andrew Wiggins.

“It’s huge for you confidence,” ani DiVincenzo. “So when those big dogs come back we’re clicking in the second unit.”

Inagaw ng Warriors ang manibela sa tres ni DiVincenzo 3 minutes pa, inilayo ng 27-foot 3 ni Thompson 105-99.

Hindi umubra ang career-high 30 points ni Naz Reid sa Timberwolves. (Vladi Eduarte)