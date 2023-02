Kelot tigok sa sumpak

Patay ang isang 22-anyos na lalaki matapos itong sumpakin sa ulo ng kanyang nakasagutang kapitbahay nitong Linggo sa San Andres, Maynila.

Idineklarang dead on arrival sa Sta. Ana, Maynila ang biktimang si Albert Valdez, residente ng Dagonoy St., San Andres dahil sa tama ng pellet sa ulo.

Pinaghahanap naman ang suspek na si Pio Cingko, 22-anyos, na tumakas matapos ang krimen.

Sa imbestigasyon ni P/Cpl. Ehrrol Aguila ng Manila Police District-homicide section, nangyari ang krimen bandang ala-1:20 ng madaling-araw sa na¬sabing lugar.

Nagkukuwentuhan umano ang biktima at mga kaibigan nito nang dumaan ang suspek at kasama nito.

Binati ng biktima ang kasama ng suspek at sa hindi pa matukoy na dahilan ay nagkasagutan ang una at suspek. Naawat ang huli at umuwi ng bahay.

Ilang minuto at bumalik ang suspek na armado ng sumpak at saka pinutukan sa ulo ang biktima.

Isinugod ng kanyang inang si Gloria sa pagamutan ang biktima pero nasawi rin ito. (Juliet de ¬Loza-Cudia)