Kasya ka sa loob! Higanteng cake agaw-eksena sa Cebu

Cake ba kamo? Tiyak mapapa-wow ka rito! Agaw-eksena online ang isang giant cake sa Cebu ng isang 7-year-old celebrant.

Siya si Marselle Paranas tubong- Brgy. Toledo City. Ang cake na ito ay mula sa conceptualization ng owner ng ‘The Chocolate Leaf Patisserie’, isang bakery sa Cebu na nagku-customize ng cake design.

May sukat itong halos 10 ft. sa lapad at 15 ft. naman sa taas. Kinailangan umano ng 16 na baker para magawa ito.

Makikita sa mga picture ang higanteng cake na talaga namang very eye-pleasing at pulido ang mga detalye. Mula sa mga pabulaklak na disenyo, beads, letter at numbers, mga pailaw, at marami pang iba.

Dagdag pa rito, mapapansin din na kering-keri pasukan ng mga tao ang loob nito dahil ala-bintana ang front design nito.

Inabot umano ng tinatayang dalawang linggo bago nila ito tuluyang matapos.

Sobrang saya naman ng naturang cake bakery sapagkat mas nag-boom ang kanilang business pagkaraan nitong mag-viral.

Anila sa post, “It was the passion of making baking and creating cakes, to being part of celebrations that brought us joy…wow what a big blessing this is, Lord!”

Ikaw, bet mo rin ba ng ganitong kalaki na cake para sa kaarawan mo? (Moises Caleon)