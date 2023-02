Judiciary lumakas tsansa sa UNTV Cup semifinals

Mga laro sa Marso 5:

(Novadeci Convention Center/QC)

2:00pm — PNP vs OP-PMS

3:30pm — GSIS vs Senate

5:00pm — NHA vs AFP

NAGLIYAB ang dating PBA player na si Chester Tolomia para sa Judiciary Magis nang tambakan ang PNP, 85-58, upang palakasin ang kanilang semis bid sa 9th UNTV Cup Linggo sa Novadeci Convention Center sa Quezon City.

Nagtala ang 43 years old gunner ng 35 points, two rebounds at four assists upang tulungang iangat ang rekord ng Magis sa 5-2.

Kagagaling lang ni Tolomia sa isa pang 35-point performance sa 70-60 panalo ng Judiciary laban sa NHA Home Masters.

Kailangan lamang na manalo ng isang beses ang Judiciary sa kanilang huling dalawang laro para umabante sa semis ng torneo na nag-aalok ng P3 milyon sa napiling charity ng champion team.

Ang three-time champion AFP ay patuloy namang bumabawi mula sa mabagal na simula matapos pabagsakin ang Senate, 89-73, upang masama sa three-way tie para sa second to fourth place kasama ang Home Masters at ang Senate sa magkakatulad na 4-2 marka.

Hindi rin nagpatalo ang GSIS matapos gulatin ang defending champions DENR, 89-73.

Ang panalo ay nagbigay-daan sa Furies upang makakuha ng tie sa Responders at sa DENR para sa 5th hanggang 7th spot sa identical 4-3 cards. (Cyreel Zarate)