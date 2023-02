Ikaw na talaga ‘te! Mary Rhose Dapol nahirang na NCAA Player of the Week

BINOTO si Mary Rhose Dapol bilang Collegiate Press Corps NCAA Player of the Week dahil sa magandang simula ng Perpetual Help sa opening week ng Season 98 women’s volleyball tournament

Kasalukuyang may average na 21.3 points ang third-year open spiker habang 3-0 sa standings ang Altas.

Kumamada ng 28 points si Dapol sa kanilang laban sa Jose Rizal University at may 19 markers at eight digs naman siya kontra sa Arellano University.

Si Dapol ang ibinoto para sa weekly award kung saan pinagpilian din sina Shaila Omipon ng Perpetual, Jade Gentapa at Gayle Pascual ng College of Saint Benilde, Roxie dela Cruz ng Mapua, at Laika Tudlasan ng Arellano University.

Susubukang makabalik sa Final Four ng Perpetual matapos makapasok sa finals noong 2019. (Cyreel Zarate)