Garcia sa hirit ni Robin: Cha-cha referendum pampagulo sa BSKE

May pag-aalinlangan si Commission on Elections (Comelec) Chairman George Garcia sa panukala ni Senador Robin Padilla na isabay sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Oktubre 30 ang pagdaraos ng referendum sa Charter change o Cha-cha.

Sa interview ng Balitang Sapol ng Politiko Live, sinabi ni Garcia na bagamat makakatipid sa gastos ang gobyerno, ang pagsasabay sa refe­rendum sa susugang probisyon ng 1987 Constitution ay makalilito sa mga botante.

“Hindi ko alam kung iyan ay consequence o hindi magandang epekto dahil baka kasi malito lang ang ating mga kababayan. Massive dapat ang gagawin natin na information campaign,” giit ng Comelec chief.

Sa kabila nito, kumpiyansa naman si Garcia na kakayanin ng Comelec na pagsabayin ang BSKE at referendum sa Cha-cha sakaling maaprubahan ito ng Senado at Kamara

Nitong Linggo ay sinabi ni Padilla sa radio interview na ang usapin sa Cha-cha ay “dadalhin namin sa taumbayan at sana maisama natin sa October barangay election at ang taumbayan ang magsasagot, hindi ang pangulo, sila ang magdedesisyon kung ito ay yes or no.”